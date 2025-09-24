Hledat v komentářích

Akcie v USA ještě čeká růst, pak hrozí propad jako v roce 1929, varuje expert

24.09.2025 15:10
Autor: ČTK

Americké akcie by mohly v příštích měsících ještě výrazně růst, než přijde prudký propad připomínající kolaps z roku 1929, který vyvolal globální recesi. Agentuře Reuters to řekl šéf a zakladatel investičního fondu Universa Investments Mark Spitznagel. Podle odhadů jeho fondu má hlavní index S&P 500 prostor k růstu ještě asi o 20 procent, což by jej posunulo nad hranici 8000 bodů. Od začátku letošního roku index vykazuje růst asi o 13 procenta a v pondělí se dostal na rekordních zhruba 6653 bodů.

Fond Universa je známý svým zaměřením na události označované jako černé labutě. Tedy takové, které se zdají být vysoce nepravděpodobné, ale pokud nastanou, akciovými a dalšími trhy zásadně otřesou. Zaměřuje se na tzv. tail-risk hedging, tedy pojištění proti vzácným a neočekávaným událostem s extrémním dopadem. Takové fondy obvykle dokážou vydělat i v době finanční krize, kdy tradiční fondy zaznamenávají ztráty.

Současná euforie na finančních trzích vychází z rozhodnutí americké centrální banky (Fed) snížit poprvé od loňského prosince úrokové sazby, a z očekávání dalšího uvolnění měnové politiky. Fed totiž naznačil, že chce vyvážit oslabení na trhu práce. Spitznagel však varuje, že takový prudký růst může být předzvěstí historického krachu, protože americká ekonomika stále zápasí s vysokými náklady na financování.

"Očekáváme propad o 80 procent, ale až po masivním, euforickém a historickém vzestupu," řekl Spitznagel. Podle něho je trh nyní zhruba uprostřed tohoto vzestupu. Dodal ale, že prozatím zůstává optimistou.

Loni Spitznagel upozornil, že investoři by měli využít příznivých okolností na trzích způsobených očekáváním, že Fed dokáže zkrotit inflaci, aniž by ohrozil ekonomiku. Takové příznivé okolnosti se na trzích označují anglickým slovem goldilocks a označují situaci, která je ideální pro investování. Ekonomika roste dostatečně rychle, aby podporovala zisky a investice, ale inflace a úrokové sazby nejsou příliš vysoké, takže trhy mohou růst relativně bezpečně a riziko prudkého propadu je relativně nízké.

Fond Universa má ve správě aktiva zhruba za 20 miliard USD (413,2 miliardy Kč). Průměrné zhodnocení vložených peněz od založení fondu v roce 2007 přesahuje 100 procent. Fondu se dařilo hlavně v roce 2020, kdy se stal jedním z vítězů v chaosu na trzích vyvolaném pandemií nemoci covid-19.


