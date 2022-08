Evropská komise připravuje reformu trhu s elektřinou, oznámila von der Leyenová

Evropská komise kvůli prudkému růstu cen elektřiny připravuje krizová opatření a systémovou reformu trhu. V projevu na konferenci Bledské strategické fórum to oznámila předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová. Chystané změny ihned blíže nespecifikovala.



"Raketově rostoucí ceny elektřiny dnes odhalují, z různých důvodů, limity současné koncepce našeho trhu s elektřinou," řekla ve Slovinsku šéfka komise. "Už není schopná naplňovat svůj účel. A proto jako komise pracujeme na krizové intervenci a na strukturální reformě trhu s elektřinou. Potřebujeme pro elektřinu nový model trhu, který skutečně funguje," dodala von der Leyenová.

Cena #elektřina na německé i české energetické burze poprvé přesáhla 1000 EUR/Wh - https://t.co/yvk7SeVdRJ pic.twitter.com/9nXsPWVSGn

O možných změnách nastavení energetického trhu se v Evropské unii debatuje už delší dobu, v posledních dnech ovšem podpora razantních zásahů sílí, zatímco cena plynu dosahuje nových a nových rekordů. Minulý týden se k těmto hlasům přidal i Berlín, když německá vláda oznámila, že zvažuje "zásadní reformu" ve snaze zmírnit dopady na spotřebitele. Belgická vláda zase o víkendu uvedla, že je potřeba přehodnotit systém tvorby cen v EU.Podle českého ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) musí unie oddělit ceny plynu od ceny elektřiny. Síkela jakožto zástupce země předsedající Radě EU svolal na 9. září mimořádné setkání ministrů zodpovědných za energetiku. Projednávat se má návrh na stanovení maximální ceny plynu.

Síkela: #Evropa musí oddělit ceny #plyn od ceny #elektřin , mimořádná rada bude 9. září - https://t.co/kOyYpcCpPs pic.twitter.com/9yIuV4LHwN

Evropská komise byla dříve členskými zeměmi pověřena, aby vypracovala analýzu k možnosti zastropování cen. Jeden z mluvčích EK minulý týden uvedl, že komise zkoumá různé možnosti, jak snížit ceny energií, včetně zavedení maximální ceny plynu i ropy . "Jakékoli návrhy či možnosti... představíme, až budeme připraveni," dodala mluvčí Dana Spinantová.Von der Leyenová dnes nenaznačila, kdy by mohly být připravované změny odhalené veřejnosti. O iniciativě mluvila v kontextu odklonu od fosilních paliv, především těch ruských. Omezení spotřeby ruské ropy a ruského plynu se stalo prioritou EU v návaznosti na únorový vpád ruské armády na Ukrajinu.Stávající podoba unijního trhu s elektřinou byla podle šéfky EK vytvářená "za zcela odlišných okolností" a s jinými cíly. "Ukončení naší závislosti na ruských fosilních palivech je jen první krok," prohlásila na konferenci ve Slovinsku.

Fiala se shodl se Scholzem na nutnosti celoevropského řešení cen elektřiny

Premiér Petr Fiala (ODS) se dnes v Praze s německým kancléřem Olafem Scholzem shodl na nutnosti nalezení celoevropského řešení pro snížení cen elektřiny. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po zhruba dvouhodinové schůzce.



"Shodli jsme se na tom, že je potřeba najít celoevropské řešení pro snížení cen elektřiny, které určitě neodpovídají nákladům na výrobu a dosahují výše, která není přijatelná," řekl Fiala. "Současné ceny za elektrickou energii jsou neospravedlnitelné. Náklady na výrobu vůbec nejsou tak vysoké. Proto je nutné, abychom provedli strukturální změny, které přispějí k tomu, že ceny zase urychleně klesnou a že bude dostatečná nabídka energií," podotkl Scholz.



Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) svolal na pátek 9. září mimořádnou evropskou radu pro energetiku. Trh s energiemi přestal podle něj fungovat. Evropa podle něj musí oddělit ceny plynu od ceny elektřiny, rada bude projednávat návrh na stanovení maximální ceny plynu, který se využívá pro výrobu elektřiny.



Fiala zopakoval, že se Česko chce podílet na rozvoji evropské energetické infrastruktury a na získání kapacit v terminálech na zkapalněný zemní plyn (LNG), jež bude Německo budovat. "Z Německa jsme zkapalněný plyn schopni dostat existujícími plynovody poměrně jednoduše do České republiky," řekl Fiala. Z geografických a strategických důvodů má Česko zájem zejména podílet se na kapacitě terminálu Lubmin-Greifswald. Podle Scholze budou první nové terminály v provozu už v lednu.



Podle Fialy též pokračují jednání o česko-německé smlouvě o solidaritě v dodávkách plynu. Česko by též uvítalo prodloužení provozu v německých jaderných elektrárnách alespoň o několik měsíců, doplnil předseda české vlády. "Z českého hlediska by se určitě jednalo o pozitivní rozhodnutí, které by umožnilo nejen úspory ve spotřebě zemního plynu, ale i vyšší stabilitu přenosové soustavy regionu a nižší ceny elektřiny," řekl český ministerský předseda.



V Německu se v současnosti vedou debaty o prodloužení životnosti posledních tří tamních jaderných elektráren kvůli úsporám plynu. Nevyloučil to dříve právě Scholz, podle ministra hospodářství za Zelené Roberta Habecka by se to ale nevyplatilo.



Fiala se Scholzem také připomněli dřívější dohodu, na základě které česká armáda získá jakožto náhradu za techniku poskytnutou Ukrajině od Německa darem 15 tanků Leopard 2A4, dalších až 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+ chce Česko koupit. První tanky by podle Fialy mělo Česko obdržet do konce letošního roku.