Škrty v těžbě ropných spojenců měsíc fungovaly. Teď je tu nové riziko - barel za 100 dolarů

Ropný kartel OPEC+ kontroverzním rozhodnutím ze začátku října snížil velikost svojí produkce, a jedno z rizik teď nabývá jasnějších obrysů. Cena ropy narůstá směrem ke 100 dolarům za barel. Ropné státy svůj krok tehdy obhajovaly snahou stabilizovat trhy s ropou vzhledem k horším předpokladům z hlediska spotřeby pohonných hmot. Zhruba měsíc to vypadalo, že se tento deklarovaný záměr daří naplnit. Nyní, kdy do dalšího zasedání OPEC+ zbývá zhruba tolik času co od toho minulého, se ceny posouvají k trojciferným hodnotám.

Důvodem je sezónní vrchol poptávky, který by mohl přijít ve stejném okamžiku jako další sankce na ruské dodávky. Kontrakt na Brent se lednovým dodáním se dnes ráno v Londýně obchodovat na 98 USD za barel.

Vývoj ceny ropy Brent za poslední měsíc:

“Myslím si, že OPEC+ musí být přešťastný, že stabilizoval Brent na úrovni devíti desítek dolarů,” říká analytik DNB Bank v Oslu Helge André Martinsen. “ V dalších třech až pěti měsících tu je ale skutečné riziko nadměrného utažení.”

Kromě toho jsou zde doplňovací volby do amerického Kongresu, které by mohly ještě více rozhasit vztahy mezi americkým prezidentem a Saúdskou Arábií. Joe Biden už pouštní království kvůli omezení dodávek ostře kritizoval a obvinil dlouhodobého spojence Spojených států z napomáhání Rusku ve jeho válce na Ukrajině. Rusko je jeden z členů rozšířeného kartelu, a Saúdská Arábie jeho nepsaným lídrem.

Rozbřesk: Republikánská většina v Kongresu a demokrat v Bílém domě. Přijde fiskální pat? - https://t.co/QgGcfmFanc pic.twitter.com/ojs4SsHEeB — Patria.cz (@PatriaCZ) November 8, 2022

Ropný kartel a jeho spojenci rozhodli o snížení produkce o dva miliony denních barelů 5. října a následující týdny dávaly této strategii za pravdu. Poptávka po ropě vypadala “podstatně slabší” než očekávání, konstatovala společnost Vitol, která je největším nezávislým obchodníkem s ropou. Místo potenciální nedostatku, který se předpokládal ještě před několika měsíci, stojí globální trhy v tomto čtvrtletí před hrozbou přebytku, varoval generální tajemník OPECu Haitham al Ghais.

Snížení dodávek začalo platit tento měsíc a ropu usadilo v blízkosti 95 USD za barel. Je to dost na to, aby to pomohlo příjmům 23 členů ropné koalice, ne ale tak moc, jak se mnozí politici báli.

V posledních dnech však ceny černého zlata začaly nabírat na síle. V pátek je nahoru vyháněly nesmělé pokusy o opětovné otevření Číny, a v pondělí tento vzestup pokračoval.

Zásoby ropy jsou silně pod průměrem a globální trhy s ropou se v nadcházejících měsících asi znovu utáhnou, pokud se vezme v potaz plánované zavedení sankcí EU na ruské ropné dodávky. Zákaz by na začátku příštího roku mohl snížit ruskou těžbu o skoro 20 procent, domnívá se Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

“Brent znovu flirtuje se 100 dolary,” říká seniorní analytik centra pro globální energetickou politiku americké Columbia University Christof Ruhl. “Je to přesně tam, kde ji nikdo v zemích, které jsou jejími spotřebiteli – od centrálních bank bojujících s inflací, ministerstva financí bránících recesi po veřejnost podporující Ukrajinu proti Rusku nechce vidět.”

IEA již varovala, že momentální omezení produkce by mohlo vytlačit náklady na pohonné hmoty na úrovně, kde nakonec vyvolají globální recesi.

“Více než 90 procent amerických generálních ředitelů se domnívá, že recese je na obzoru,“ uvedl Jeff Currie, šéf komoditního výzkumu v . OPEC+ se zároveň podle něj snaží “poprvé ve své historii zabránit poklesu poptávky” a “má možnost změnit směr, pokud k tomu nedojde.”

Ropná koalice OPEC+ se příště sejde 4. prosince. Den poté by molo začít platit unijní embargo na ruskou ropu.

