OPEC a spojenci sníží produkci ropy výrazně víc, než se čekalo

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem sníží produkci ropy o dva miliony barelů denně. Ministři členských zemí skupiny označované OPEC+ se na tom dnes podle zdrojů agentury Reuters dohodli na své pravidelné měsíční schůzce. Je to mnohem výraznější snížení, než se čekalo, analytici nejčastěji hovořili zhruba o jednom milionu barelů.



Ceny ropy na světových trzích na zprávu zareagovaly zrychlením růstu. Severomořský Brent přidával více než jedno procento a jeho cena se blížila 93 dolarům za barel.



Výrazné snížení produkce podle očekávání rozladilo Spojené státy, které chtějí, aby se na trh dostávalo více ropy. Mluvčí Bílého domu John Kirby řekl, že Spojené státy musejí být na skupině těžebních zemí OPEC+ a obecně na zahraničních producentech ropy méně závislé.



Hlavní těžaři tak omezují nabídku ropy v době, kdy je trh už tak dost napjatý. Cena ropy Brent se ještě na začátku léta pohybovala kolem 120 dolarů za barel, od té doby kvůli slábnoucímu růstu světové ekonomiky, pokračujícímu zvyšování úrokových sazeb a s tím spojenými obavám z globální recese klesla na současných zhruba 90 dolarů.



Washington se snažil kartel OPEC přimět k tomu, aby o snížení těžby neusiloval, protože k němu podle ekonomických statistik není důvod. OPEC tvrdí, že mu nejde o to, aby se cena ropy vrátila nad 100 dolarů, podle svých představitelů má zájem na cenové stabilitě.



Zatím není jasné, zda dohodnuté snížení produkce bude zahrnovat další dobrovolné omezení těžby v členských zemích, jako je Saúdská Arábie, anebo zda je do snížení započtena už nynější slabší produkce. OPEC+ v srpnu těžil z různých důvodů zhruba o 3,6 milionu barelů denně méně, než kolik mu umožňovala dohoda.



V celém světě se denně spotřebovává téměř 100 milionů barelů ropy. Z toho asi třetina připadá na OPEC, kde má hlavní slovo Saúdská Arábie. Ta těží kolem deseti milionů barelů denně.

