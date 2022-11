Colt CZ letos navýšil výnosy o více než třetinu, prodal o 10 procent více zbraní

Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za tři letošní čtvrtletí výnosy 10,2 miliardy korun, když trh odhadoval 10,6 mld. Kč. Meziročně vzrostly o 34,4 procenta, zejména díky navýšení prodeje zbraní a konsolidaci výnosů Coltu. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za devět měsíců roku 1,3 miliardy korun při konsensu trhu 1,53 mld. Kč a jde nárůst ve srovnání se stejným obdobím loni činil 47,1 procenta. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků holdingu, které dnes Colt CZ zveřejnil v tiskové zprávě.



Počet prodaných zbraní holding za tři letošní čtvrtletí zvýšil ve srovnání se stejným obdobím loni o 10,4 procenta na 511.424. Krátké palné zbraně byly zastoupeny z více než 57 procent, dlouhé palné zbraně z téměř 43 procent.



Upravený ukazatel EBITDA očištěný o jednorázové položky za devět měsíců letošního roku skupině meziročně vzrostl o 45,1 procenta na 2,3 miliardy korun při očekávání 2,46 mld. Kč. Skupina za letošní tři kvartály investovala 391,9 milionu korun, meziročně o 0,4 procenta méně.



Podle generálního ředitele a předsedy představenstva Jana Drahoty zaznamenal Colt CZ Group SE opět rekordní výsledky. "Meziroční srovnání pozitivně ovlivnila nejen konsolidace výnosů Coltu, ale také zlepšený produktový mix a nárůst počtu prodaných zbraní na klíčových trzích," uvedl Drahota. Stěžejní jsou pro holding trhy v Severní Americe, Asii a Evropě.



Na celkových výnosech Coltu CZ se z 55,9 procenta podílely výnosy v USA. Asie se na celkových výnosech podílela 13 procenty. Výnosy dosažené na evropském trhu bez České republiky tvořily 11,1 procenta. Podíl ČR byl 8,6 procenta, Kanady 7,5 procenta, Afriky 0,7 procenta. Výnosy v ostatních státech světa činily 3,2 procenta.



Vedení Colt CZ očekává, že celkové výnosy v roce 2022 mohou dosáhnout 14 až 14,6 miliardy korun, což ve srovnání s konsolidovanými výnosy v roce 2021 představuje nárůst o 31 až 36 procent. Očekávaná výše ukazatele EBITDA by letos mohla dosáhnout tři až 3,3 miliardy korun, což by znamenalo meziroční nárůst o 38 až 52 procent.



Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr a 4M Systems. Skupina má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v ČR, USA, Kanadě a Švédsku. Zaměstnává více než 2000 lidí v ČR, USA, Kanadě, Německu a Švédsku. Skupina je vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE ze 76,9 procenta, zbývajících 23,1 procenta tvoří veřejně obchodované akcie.

