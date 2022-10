Colt CZ dokončil nákup 75 procent podílu ve švédské firmě Spuhr vyrábějící optiku pro střelné zbraně

Zbrojařský holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) dokončil nákup zbylých 75 procent podílu ve své švédské dceřiné společnosti Spuhr i Dalby AB. Zástupci Colt CZ to uvedli v dnešní tiskové zprávě, cenu transakce nezveřejnili. Čtvrtinový podíl ve švédské firmě získal holding v roce 2020. Společnost Spuhr i Dalby AB vyrábí optické příslušenství pro střelné zbraně, sídlí ve švédském Löddeköpinge.



"Máme radost, že můžeme přivítat Spuhr ve Skupině Colt CZ jakožto plně integrovaného člena. Společnost Spuhr jasně prokázala svou schopnost inovovat, což, jak věříme, přinese nové příležitosti pro celou Skupinu jak na trhu ozbrojených složek, tak i na komerčním trhu. Těšíme se na prohloubení spolupráce s vedením společnosti Spuhr, jejími zaměstnanci, partnery a zákazníky," řekl prezident a předseda představenstva Colt CZ Group SE Jan Drahota.



"Úspěšná spolupráce mezi společnostmi Colt CZ a Spuhr v posledních dvou letech přirozeně vedla k tomuto dalšímu kroku. Zakladatel Hakan Spuhr i já zůstáváme součástí společnosti a budeme dále spolupracovat s Colt CZ Group na rozvoji značky Spuhr," uvedl generální ředitel společnosti Spuhr Ulf Nilsson.



Spuhr vyrábí optické úchyty, příslušenství a sady pro úpravy střelných zbraní. Podle zástupců Colt CZ je používá řada ozbrojených složek po celém světě, a to včetně švédských ozbrojených sil, nizozemské a dánské armády, německé policie a portugalského námořnictva. Spuhr také nabízí řadu loveckých produktů.



Společně se svými dceřinými společnostmi je Colt CZ předním světovým výrobcem ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Součástí skupiny jsou kromě Spuhr i Dalby AB společnosti Colt’s Manufacturing Company, Česká zbrojovka, Colt Canada Corporation, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha.



Své produkty prodává Colt CZ především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson a 4M Systems. Colt CZ má sídlo v České republice a výrobní kapacity v ČR, ve Spojených státech, Kanadě a Švédsku. Zaměstnává více než 2000 lidí v ČR, USA, Kanadě, Německu a Švédsku. Skupina je ze 76,5 procenta vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, zbývajících 23,5 procenta tvoří veřejně obchodované akcie.



Za první letošní pololetí vykázal holding Colt CZ Group SE výnosy 7,05 miliardy korun. Šlo o meziroční nárůst o 49,1 procenta, zejména díky zvýšení prodejů zbraní a konsolidaci výnosů Coltu. Téměř 58 procenty se na celkových výnosech Coltu CZ podílely výnosy v USA. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za prvních šest měsíců roku 1,1 miliardy korun, nárůst ve srovnání se stejným obdobím loni činil 87,9 procenta. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků holdingu.