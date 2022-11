Rozbřesk: Polevuje napětí i v českém průmyslu?

V tomto týdnu dostaneme i v Čechách úplnou sadu podnikatelských nálad za listopad, která u našich sousedů v eurozóně (a zejména pak v Německu) nedopadla vůbec špatně. Základní zpráva je jasná - problémy v globálních dodavatelských řetězcích ustupují, dodací lhůty výrobků se zkracují, náklady na mezinárodní přepravu klesají a to vše lehce vylepšuje náladu v průmyslu. Německý index podnikatelské nálady PMI vzrostl ze 45,1 na 46,7 a index německé podnikatelské nálady Ifo z 84,3 na 86,3.



Pro Česko je však špatnou zprávou, že oba sledované indexy zůstávají na relativně nízkých úrovních a současně s tím podnikatelské nálady sledované Českým statistickým úřadem v listopadu zatím na žádné výrazné vylepšení neukazovaly. I proto tento týden PMI v Česku zásadní obrat k lepšímu zaznamenat nemusí.



V podnikatelských náladách hrají zásadní roli vedle narušených výrobních a logistických řetězců (které se teď opravují), zejména drahé energie a nejistota s tím spojená směrem k roku 2023. Česka se to týká více než řady západoevropských zemí, zejména velkých podniků - pro které zatím neplatí vládou garantované stropy. Právě různá podoba národní pomoci průmyslovým podnikům s cenami energií může v nejbližších měsících hrát velkou roli v tom, jak se budou vyvíjet podnikatelské nálady a to zejména v průmyslu.



Zatím dále očekáváme v Česku pokračování “mělké” recese tažené spotřebou domácností. Průmysl bude pravděpodobně ke konci roku působit na ekonomiku lehce pozitivně. Pro přesnější odhady však budeme potřebovat první “tvrdá data” za čtvrtý kvartál, která dostaneme až za čtrnáct dní.



TRHY

Koruna

Bez výraznějších domácích i zahraničních impulsů se česká měna drží stabilní v okolí 24,40 EUR/CZK. Nečekáme, že vzhledem k nervozitě před americkými payrolls a evropskou inflací dostane v nejbližších dnech od globálních trhů impuls k dodatečným ziskům.



Eurodolar

Komunistická strana Číny zjevně neodhadla reakci veřejnosti na vynucování nesmyslných proti-covidových opatření, takže nyní čelí první sérii protivládních opatření od roku 1989. V reakci na to čínský juan oslabil a dolar globálně zpevnil. Těžko však odhadnout, jak se v Číně budou události dále odvíjet a jaká bude reakce trhů (ta je zatím velmi mírná). Každopádně i bez Číny bude mít eurodolar velmi hektický týden, když důležitá data začnou přicházet až v průběhu zítřka (německá inflace za listopad).