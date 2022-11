Ceny průmyslových výrobců zvolňují díky elektřině

Predne je relevantni vzit v uvahu taky lonsky rijen mezirocne k 2020, ktery uz tehdy hlasil mnohalete rekordy - viz.ceny prum.vyrobcu +11,6% oproti 10-2020 podle ČSÚ... /// Hodnoty jsou ČSÚ rijen 2022/2020 (kumulovany rust): prumysl +38%, zemedelci +45%, rostlinna +46%, zivocisna +42%, obilniny +83%, olejniny +57%, brambory +33%, cerstva zelenina +33%, veprove +40%, drubez +33%, skot +33%, mleko +46%, vejce +44%. Energie +76%. /// Pokud by mely platit ceny energii dle stropu po cely rok 2023, tak je to dalsich +100% proti dnesku a ADEKVATNI preliti cen energii nejen do potravin. /// Potraviny chlast tabak a bydleni energie cini 53% vydaju SPOTREBNIHO KOŠE. Energie na domacnosti uderi plnou silou az od ledna, dalsi skok cen potravin za dvermi. Lidem z prijmu zustane o dost mene, co se nevyveze se hur proda. Uspory zacnou klesat rychleji. Zasadni info bude, jaka cisla ukazi prumyslove objednavky, na jejich pokles kurzarbeit nedosahne.

Mudr.c