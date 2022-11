V Evropě nelze vyrábět cenově dostupné elektromobily. Stellantis se proto poohlíží po Indii

Stellantis, mateřská společnost Fiatu, dospěla k závěru, že v současné době nelze v Evropě vyrábět cenově dostupné elektromobily a hledá proto levnější výrobu na trzích, jako je Indie, řekl novinářům generální ředitel.



Pokud bude Indie se svou základnou nízkonákladových dodavatelů schopna splnit cíle společnosti v oblasti kvality a nákladů do konce roku 2023, mohla by tím otevřít dveře pro export elektromobilů na další trhy, řekl Carlos Tavares, generální ředitel skupiny, mezi jejíž značky patří rovněž Peugeot a Chrysler. "Evropa zatím není schopna vyrábět cenově dostupné elektromobily. Velkou příležitostí pro Indii by tedy byla možnost prodávat kompaktní vozy s elektrickým pohonem za dostupnou cenu, což by ochránilo ziskovost," řekl Tavares novinářům u kulatého stolu v Indii.

Stellantis masivně investuje do elektromobilů a v nadcházející dekádě plánuje výrobu desítek elektrických modelů. Ale Tavares minulý měsíc varoval, že dostupné elektromobily na baterie přijdou až za pět, šest let. Při své první návštěvě Indie od té doby, co převzal funkci generálního ředitele Stellantis, řekl, že společnost stále pracuje na plánu týkajícím se vývozu elektromobilů z této země a dosud se nepřijala žádná rozhodnutí.



Tavaresova možná sázka na Indii přichází poté, co američtí výrobci automobilů a opustili tento čtvrtý největší automobilový trh na světě poté, co nedokázali mít zisk a zlomit dominanci japonské Suzuki Motor a jihokorejského Hyundai Motor. Přichází také v době, kdy čínští výrobci elektromobilů pronikají do Evropy a snaží se získat zákazníky cenově dostupnějšími vozy, které již předehnaly většinu zahraničních konkurentů v Číně, největším světovém trhu s elektromobily. Společnost Stellantis je poslední automobilkou, která změnila svou strategii v Číně, kde nyní plánuje být specializovaným hráčem prostřednictvím svých značek Jeep a Maserati poté, co oznámila, že společný podnik Jeep v této zemi vyhlásí bankrot.

"Mezi Čínou a západním světem roste napětí. To bude mít důsledek, pokud jde o obchod. Mocnost, která má příležitosti tuto pozici nejlépe využít, je samozřejmě Indie," řekl Tavares.

Indie, kde Stellantis prodává své značky Jeep a Citroen, představuje jen zlomek jejích globálních prodejů. Tavares ale řekl, že nechce prudce navyšovat objem, místo toho chce pomalu a ziskově růst. První elektromobil který chce v této zemi začátkem příštího roku uvést na trh, je elektrický model kompaktního vozu Citroen C3.

Stellantis vyrábí své vlastní elektromotory a má také plány na výrobu vlastních bateriových článků. V Indii chce Tavares také lokálně nakupovat komponenty pro elektromobily, včetně baterií, aby mohl být konkurenceschopný z hlediska nákladů a ceny. "U elektromobilů je dnes většinou problémem dostupnost," řekl. "Ne technologie."



Zdroj: Reuters