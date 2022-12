Primoco UAV čeká za letošek rekordní výsledky. Příští rok cílí na prodeje za miliardu korun

Společnost Primoco UAV, jejíž akcie jsou obchodovány na trhu START pražské burzy, očekává za rok 2022 dosud rekordní čísla hospodaření. Zakladatel a majoritní akcionář Ladislav Semetkovský uvolnil předběžná čísla, ze kterých vyplývá za letošní rok obrat 154 milionů korun a EBITDA 74 milionů korun. Za rok 2021 dosahoval obrat 17,7 milionů korun a EBITDA záporných 24,6 milionu korun. Primoco letos dle uvolněných čísel prodalo 22 letounů o celkové hodnotě 396 milionů korun a dodalo 12 letounů.

„Pro společnost Primoco UAV SE by se dal letošní rok označit za jeden z přelomových, a to v dobrém slova smyslu. Zatímco v letech 2020 a 2021 nám uzavírání nových kontraktů a dodávky letadel, komponentů i letových služeb do celého světa komplikovala právě koronavirová pandemie, letošní rok nám konečně umožnil rozvinout potenciál Primoco UAV naplno a přinesl průlom v hospodaření společnosti. Pololetní EBITDA ztrátu 14 milionů korun z loňského prvního pololetí v důsledku pandemie Covid-19 se nám podařilo letos obrátit v zisk 50 milionu korun. Tržby společnosti mezi letošním lednem a červnem dosáhly bezmála 103 milionů korun – osmkrát více než loni. Už nyní je přitom patrné, že druhé pololetí bude z hlediska zájmu zákazníků ještě příznivější než první půlrok. Za celý rok 2022 tak očekávám nejlepší výsledky hospodaření v historii firmy,“ uvádí Ladislav Semetkovský. Publikované informace jsou předběžné, neauditované a nekonsolidované v roce 2022.

Zásadní roli v silném zájmu o špičková bezpilotní letadla Primoco UAV hraje podle Ladislava Semetkovského rozhodnutí zejména evropských států navýšit výdaje na obranu poté, co letos vypukl ozbrojený konflikt na Ukrajině. „Svůj postoj nyní rychle přehodnocují i ti, kteří si dosud plně neuvědomovali nezastupitelnou roli bezpilotních letadel ve vybavení armád, ale i dalších bezpečnostních složek, pro něž jsou UAV a jejich schopnosti důležité i v době míru,“ uvádí.

Řešení Primoco UAV zahrnuje vedle samotného bezpilotního stroje One 150 výbavu letounů v podobě kamer, mnoha senzorů a dalších důležitých technologií, řídicí stanice, výcvik posádek, náhradní díly nebo servis.

Mezi dalšími událostmi roku 2022 pro Primoco zmiňuje jeho zakladatel a majoritní akcionář Semetkovský udělení evropského oprávnění k provozu EASA LUC (Light Unmanned Certificate). „LUC je nejvyšší oprávnění, kterého lze na základě stávajících evropských předpisů dosáhnout, a Primoco UAV je první na světě, které na tento výsledek dosáhlo,“ uvádí.

Primoco již 31. ledna 2022, tedy ještě před vypuknutím konfliktu na Ukrajině, ukončilo činnost v Rusku a prodalo 100 % akcií tamní dceřiné společnosti AO PRIMOCO BPLA. „Hlavním důvodem pro odchod z trhu, kde jsme do té doby poskytovali výhradně služby leteckých prací v civilní oblasti, byl sankční režim vůči Ruské federaci a nemožnost získání nové exportní licence potřebné pro provoz našich bezpilotních letounů. S ohledem na další dění roku 2022 se toto rozhodnutí ukázalo jako velmi správné,“ konstatuje Semetkovský.

Jako neméně důležitou událost označuje jmenování plukovníka gšt. (v.v.) Ing. Vladana Ševčíka do dozorčí rady společnosti. „Muž, který v Primoco UAV pracuje již od roku 2020 jako manažer kvality, se letos do chodu společnosti zapojil ještě intenzivněji. Jeho odborné kvality a manažerské zkušenosti tak nyní o to více přispívají k certifikacím společnosti a jejího bezpilotního letounu v nadnárodním kontextu, a to jak v civilní, tak vojenské oblasti,“ uvádí Semetkovský.



Cíle pro rok 2023: Prodeje za miliardu korun při EBITDA marži 40 % a nová hala

Už nyní je jisté, že do roku 2023 budeme vstupovat s několika kontrakty na dodávku 10 bezpilotních letounů. O dalších nových zakázkách v tuto chvíli jednáme. Cílem pro příští rok je prodat stroje a služby za 1 miliardu korun při EBITDA marži 40 %.

„S ohledem na sílící dynamiku růstu společnosti a výhled bezpilotního letectví do budoucna chceme v příštím roce požádat o stavební povolení na výstavbu nové výrobní haly. Ta umožní společnosti Primoco UAV navýšit výrobní kapacitu až na 250 letounů ročně,“ uvádí Semetkovský. „Pozemky pro tuto investici již vlastníme – jsou připravené v areálu našeho letiště Písek-Krašovice. Celková investice bude představovat stovky milionů korun, významná část půjde do robotizace a strojového vybavení moderní továrny,“ dodává.

Příští rok chce Primoco také dokončit proces získání vojenského oprávnění v souladu s normou NATO STANAG 4703. Primoco UAV již má pověření Odboru dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany ČR jako schválená výrobní a vývojová organizace podle evropského standardu EMAR 21. „Certifikace STANAG 4703 dospěla do stadia finálních testů,“ uvádí Semetkovský.

Dotýká se znovu z jeho pohledu problematického vztahu s českým ministerstvem obrany. „Navzdory úspěchu společnosti v zahraničí, včetně okolních zemí jako je Slovensko či Německo, jsme se ani letos nedočkali zájmu či komunikace ze strany Ministerstva obrany ČR, respektive šéfky resortu Jany Černochové. Česká republika má v úmyslu nakoupit tři bezpilotní letouny IAI Heron MK1 izraelské výroby, které nejenže nejsou certifikované, ale vzhledem ke stáří 28 let neodpovídají potřebám moderních armád. Pro svoji nehodovost byly tyto stroje letos uzemněny izraelskou armádou, další armády již tyto bezpilotní letouny vyřazují a nahrazují je modernějšími stroji,“ poznamenává Semetkovský s tím, že Primoco UAV prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Tomáše Sokola odeslala ministerstvu námitky proti postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek. Zároveň oznámila nesrovnalosti i na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „Cílem našeho postupu je přehodnotit vadný postup a vyzbrojovat armádu moderní technikou a účastnit se off-set programu, který však ministerstvo nepožaduje,“ uvádí Semetkovský.

Pohled do dalších let? Význam bezpilotního letectví poroste

Pohled za horizont roku 2023 přináší podle Ladislava Semetkovského vizi bezpilotního letectví, jakožto oblasti, jež bude i nadále nabývat na významu. „Zdaleka přitom nepůjde jen o vojenskou sféru, ale především o široké civilní využití. Sílícím trendem bude například outsourcing v oblasti ochrany pevninských i námořních hranic států, ostrahy klíčových objektů či monitoringu strategické infrastruktury. Armáda, policie, hasiči a další klíčové složky státu budou pro zajišťování svých úkolů využívat bezpilotní letadla čím dál častěji. Z technologického hlediska pak leží budoucnost oboru bezpilotního létání například ve zpracovávání informací z bezpilotních letadel prostřednictvím umělé inteligence. Člověk je v tomto ohledu již nyní nejslabším článkem, který brzdí efektivní zpracování obrovského množství dat, jež UAV dokážou v každém okamžiku dodávat. Primoco UAV začíná tuto vizi reálně rozvíjet,“ uvádí Semetkovský.