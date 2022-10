Break-even a růst bez dluhů je milníkem, který nás staví před téměř všechny evropské letecké výrobce, komentuje nové prodeje šéf Primoco UAV Semetkovský

Společnost Primoco UAV SE oznámila prodej dvou bezpilotních letounů Primoco UAV One 150 v hodnotě 1,7 milionu EUR. Prodej byl uzavřen s novým evropským klientem. Generální ředitel Ladislav Semetkovský očekává v řádu týdnů další prodeje, které které zajistí ziskovost společnosti v roce 2022. "Break/even a růst bez dluhů je milníkem, který nás staví před téměř všechny evropské letecké výrobce," uvádí.



Ladislav Semetkovský, generální ředitel společnosti Primoco UAV SE, řekl: „Uzavřeli jsme další obchod s novým zákazníkem v Evropě. Tento krok nejen dokazuje naše přijetí evropskými klienty, ale také nám umožňuje významným způsobem přispět k zabezpečení vnější hranice Schengenského prostoru. Primoco UAV One 150 nabízí naprostý soulad s provozními předpisy Evropské agentury pro bezpečnost v letectví (EASA).



V nadcházejících týdnech očekáváme oznámení nových prodejů s několika významnými zákazníky, které zajistí ziskovost společnosti v roce 2022. Break/even a růst bez dluhů je milníkem, který nás staví před téměř všechny evropské letecké výrobce. Zůstávám velmi optimistický ohledně vyhlídek společnosti do budoucnosti."

Česká společnost Primoco UAV SE vyvíjí a vyrábí civilní a vojenské bezpilotní letouny One 150, schopné létat zcela nezávisle podle naprogramovaných letových plánů. Klíčovými vlastnostmi letadla jsou jeho velikost, maximální vzletová hmotnost 150 kg, výdrž 15 hodin, dolet 1 800 km, cestovní rychlostí 120 km/h, užitečné zatížení 30 kg a plně automatický vzlet a přistání. Společnost se zaměřuje na civilní a vojenské letecké aplikace, zejména v oblasti energetiky, pohraniční a pobřežní bezpečnosti, monitorování požáru a pátracích a záchranných operací. Letadla společnosti jsou v provozu na čtyřech kontinentech. Primoco UAV je veřejně obchodovatelná společnost na pražské burze cenných papírů na trhu PX START.