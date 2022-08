Výrobce dronů Primoco UAV v dopise premiéru Fialovi kritizuje obranu, že ignoruje tuzemské firmy

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE kritizoval ministerstvo obrany za to, že při výběru dronů ignoruje tuzemské firmy a chce přímo koupit izraelské letouny Heron 1. Ředitel firmy Ladislav Semetkovský se kvůli tomu obrátil na premiéra Petra Fialu se žádostí, aby se zasadil o zapojení českého průmyslu bezpilotních prostředků do nákupu armádních dronů. Uvedl to v otevřeném dopise, který dnes poskytl portálu Patria.cz.



Semetkovský uvedl, že společnost Primoco je jediným certifikovaným výrobcem vojenské bezpilotní letecké techniky v České republice, avšak ze strany ministerstva je trvale opomíjena. V rozhovoru pro dnešní Právo také řekl, že izraelské letouny Heron 1, o jejichž koupi armáda jedná, jsou zastaralé, mají největší nehodovost a problém budou mít podle něj i s certifikací v NATO.



Semetkovský premiérovi napsal, že ministerstvo obrany bohužel při výběru bezpilotního letounu zcela ignoruje možnost zapojení českého bezpilotního průmyslu a volí formu akvizice, která není výhodná pro Česko, její armádu ani průmysl. Poukázal na to, že zvažované zapojení státního podniku LOM Praha naráží na skutečnost, že tato firma není oprávněná k podpoře životního cyklu bezpilotních letounů a nemá s nimi ani žádné zkušenosti.



"Vážený pane předsedo vlády, chtěli bychom Vás proto požádat o pokyn ministryni obrany, aby neprodleně zahájila jednání s naší společností jako subjektem se státní účastí, který je v ČR jako jediný nadán oprávněními pro provoz, vývoj a výrobu vojenské bezpilotní techniky ve věci rozsahu průmyslové spolupráce. Paní ministryně totiž není několik měsíců schopná ani odpovědět na naše žádosti a nabídky k jednání," uvedl v dopise Semetkovský.

Semetkovský dále premiéru Fialovi zaslal článek s pohledem firmy Primoco na současnou situaci v oblasti průmyslové spolupráce. Plné znění článku si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

Ministerstvo obrany tento měsíc oznámilo, že zahájí jednání s Izraelem o nákupu tří bezpilotních letounů Heron 1. Smlouva by podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) mohla být uzavřena ještě letos. Deník Právo už dříve uvedl, že tři drony by měly stát 1,5 miliardy korun. Heron 1 může být využíván k průzkumným účelům, ale díky možnosti nést zbraně i k útočným akcím.



Ministerstvo se rozhodlo drony nakoupit formou mezivládního jednání, stejným způsobem chce koupit i nadzvukové stíhací letouny nebo pásová bojová vozidla pěchoty. S Izraelem už Česko uzavřelo smlouvy na nákup mobilních radiolokátorů nebo raketových kompletů SPYDER.



O nákupu dronů ministerstvo mluvilo delší dobu, provedlo i předběžné tržní konzultace. Podle úřadu z nich nejlépe vyšel typ Heron 1 od izraelské státní společnosti Israel Aerospace Industries.



Armáda má nyní ve výzbroji několik menších dronů. Největší z nich je ScanEagle, který čeští vojáci několik let používali v Afghánistánu. Jeho váha je do 22 kilogramů, zvládne doletět přes 100 kilometrů a ve vzduchu vydrží i přes 20 hodin. Heron 1 váží asi 1150 kilogramů a jeho maximální rychlost je asi 200 kilometrů za hodinu. Doba letu překračuje 40 hodin.

Zdroj: čtk, Primoco, patria.cz