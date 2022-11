Převahu v americkém Senátu získali demokraté, Primoco uzavřelo novou smlouvu na dodávku 8 bezpilotních letounů a futures jsou zelené

Primoco uzavřelo novou smlouvu na dodávku 8 bezpilotních letounů One 150. Česká inflace se podle viceguvernérky ČNB Zamrazilové začíná vyčerpávat. Demokratická strana v amerických kongresových volbách uhájila dosavadní většinu v Senátu, a má dokonce šanci získat jedno křeslo navíc oproti předchozímu volebnímu období. Prezident Joe Biden se dnes setká s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem a evropské futures jsou zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,4 % .

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV SE dnes oznámil uzavření nové smlouvy na dodávku celkem 8 bezpilotních strojů One 150. Hodnota transakce představuje 6,8 milionu eur. „Kontrakt na osm letounů za celkem 6,8 milionu eur plus opce na dalších šestnáct letounů jsme uzavřeli s mimoevropským zákazníkem. Součástí dodávky jsou bezpilotní letouny, senzory, řídicí stanice a výcvik.“ řekl generální ředitel Ladislav Semetkovský. Samotná realizace proběhne v prvním pololetí 2023 a podléhá schválení Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Česká inflace se začíná vyčerpávat, říká viceguvernérka ČNB Zamrazilová a předpokládá, že inflace během 2Q23 klesne pod 10 %. Guvernér ČNB Michl požaduje strop růstu mezd na zhruba 5 % v roce 2023, aby se podařilo omezit inflaci. K udržení stabilních úrokových sazeb je také nutné snížit rozpočtový deficit, dodává.



Ministr pro legislativu Šalomoun řekl, že se řeší odvod z nadměrných zisků výrobců elektřiny. Kabinet nyní může pouze upravit strop elektřiny vyrobené z uhlí v případě, že se zvýší cena emisí. Podle předsedy ústavně-právního výboru Goláňa bude windfall tax schválena v Senátu ve stávající podobě. Zákon, kterým se stanoví cenové stropy pro neplynové zdroje výroby, by mohl být projednán v dolní komoře parlamentu v pátek.

Demokratická strana v kongresových volbách uhájila dosavadní většinu v Senátu, a má dokonce šanci získat jedno křeslo navíc oproti předchozímu volebnímu období. Rozhodující mandát ve prospěch strany vládnoucího prezidenta Joea Bidena zajistila stávající demokratická senátorka Catherine Cortezová Mastová, která podle projekcí agentury AP v Nevadě zvítězila nad republikánským kandidátem Adamem Laxaltem. Biden v první reakci uvedl, že ho výsledek "neuvěřitelně potěšil".



Kolaps kryptoburzy Sama Bankman-Frieda byl chaotický, rychlý a plný neznámých. Rychlý propad hodnoty klíčových kryptoaktiv společnosti FTX spolu s neoprávněnými výběry finančních prostředků poté, co byl vyhlášen bankrotem, naznačuje, že zákazníci čelí mizivé šanci získat zpět většinu svých vkladů.



Americký prezident Joe Biden se dnes setká s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem a pokusí se zabránit dalšímu zhoršování vztahů mezi USA a Čínou, uvedli američtí představitelé. Biden a Si Ťin-pching budou jednat dnes večer na Bali v rámci summitu G20 a půjde o prvním osobním setkání mezi lídry největších světových ekonomik od vypuknutí pandemie. Američtí představitelé označili schůzku za první seriózní osobní americko-čínskou diplomacii za několik let – a uvedli, že je výsledkem týdnů pilného úsilí z obou stran, což znamená, že její samotné uskutečnění již poněkud prohloubilo vztahy.



Guvernér Fedu Christopher Waller řekl, že „je stále co dělat“, než americká centrální banka přestane zvyšovat úrokové sazby, a to i přes dobré zprávy z minulého týdne o spotřebitelských cenách. Zatímco úředníci by mohli na svém příštím zasedání zmírnit zvýšení sazeb na 50 bazických bodů (po sérii navýšení o 75 bazických bodů), Waller varoval, že zastavení navyšování sazeb je ještě daleko. Komentáře odrážejí slova šéfa Fedu Jerome Powella a dalších kolegů, kteří uvedli, že zvyšování sazeb není zdaleka u konce, ale rychlost by se mohla brzy zpomalit.



Pro globální ekonomiku to byl mizerný rok, ale vždy může být ještě hůř. Historie říká, že prudké zvýšení úrokových sazeb Fedem může v roce 2023 uvrhnout USA do recese. Málokoho překvapí, když spirálovitě rostoucí ceny zemního plynu udělají totéž i v Evropě. A dvojitá rána Covid Zero a krize realit by mohla téměř zastavit i čínskou ekonomiku. V extrémně nepříznivém scénáři se všechny tyto události stanou najednou, což by potenciálně vymazalo přibližně 5 bilionů dolarů z celosvětové produkce.