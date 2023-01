Růst čínské ekonomiky zpomalil na tři procenta, na vině je koronavirová politika

Růst čínské ekonomiky loni zpomalil na tři procenta z více než osmiprocentního tempa v předchozím roce. Ve své zprávě to dnes uvedl čínský statistický úřad. Výsledek zaostal za oficiálním cílem, který komunistická vláda stanovila zhruba na 5,5 procenta, překonal však odhady analytiků. Na vině pomalejšího růstu jsou vládní omezení zavedená kvůli koronaviru a politice nulové tolerance nemoci covid-19. Miliony lidí se proto musely zdržovat doma a firmy omezovaly činnost.



V samotném čtvrtém čtvrtletí se hrubý domácí produkt (HDP) meziročně zvýšil o 2,9 procenta, a zpomalil tak z tempa 3,9 procenta ve třetím čtvrtletí. Výsledek posledních tří měsíců také překonal odhady analytiků, kteří očekávali růst o 1,8 procenta.



Mezičtvrtletně ekonomika stagnovala, zatímco ve třetím čtvrtletí se proti předchozím třem měsícům HDP zvýšil o 3,9 procenta. Analytici očekávali, že čínská ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí proti předchozím třem měsícům o 0,8 procenta klesla.



Pokud se nebere v úvahu rok 2020, kdy udeřila pandemie, pak je loňský růst čínské ekonomiky nejslabší téměř za půl století. Horšího výsledku dosáhla čínská ekonomika podle médií naposledy v roce 1976, kdy se HDP snížil. Předběžné údaje za rok 2021 uváděly, že ekonomika vykázala růst o 8,1 procenta, podle zpřesněných dat zveřejněných v prosinci ale růst činil 8,4 procenta.



"Údaje byly lepší, než jsme očekávali. Přesto dokládají tvrdý zásah do čínské ekonomiky v důsledku politiky nulového covidu a propadu cen nemovitostí v roce 2022," řekla BBC analytička Jacqueline Rongová z banky BNP Paribas.



Ostatní ekonomické údaje, jako jsou maloobchodní tržby a tovární výroba za prosinec, které byly zveřejněny spolu s údaji o HDP, rovněž překonaly očekávání analytiků. Byly ale stále slabé ve srovnání s úrovněmi před pandemií.



Čína je za Spojenými státy druhou největší ekonomikou na světě. Analytici na letošní rok předpovídají růst HDP o 4,9 procenta a očekávají, že zmizí faktory, které nejvíce brzdily hospodářský růst. To je například politika nulové tolerance covidu-19, ale i propad v sektoru nemovitostí. Většina ekonomů očekává zrychlení růstu od druhého čtvrtletí.



Klíčová bude podle expertů letos pro Čínu podpora domácí poptávky. Jelikož globální ekonomika balancuje na pokraji recese, "export z Číny se pravděpodobně do poloviny roku sníží,“ uvedl analytik Julian Evans-Pritchard ze společnosti Capital Economics.



Asijské akcie po zveřejnění čínských dat oslabily. Kurz čínského jüanu klesl na týdenní minimum.



Chmurné zůstávají na letošní rok vyhlídky celosvětové ekonomiky. Její pokles nyní předpovídá 73 procent ze 4410 generálních ředitelů ve 105 zemích, kteří se zúčastnili průzkumu Global CEO Survey společnosti PwC. Firma jej představila na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Byl to nejpesimističtější názor klíčových šéfů na globální hospodářský růst za 12 let těchto průzkumů.