České banky dostaly nové cílové ceny od místních brokerů, MMF zlepšil odhad letošního růstu globální ekonomiky a futures jsou v červeném

České banky dostaly nové cílové ceny. Brexit stojí britskou ekonomiku 100 miliard liber ročně. Mezinárodní měnový fond zlepšil odhad letošního růstu globální ekonomiky. Americká vláda zastavila vydávání povolení pro prodej amerických technologií čínské firmě Huawei a futures jsou dnes v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,4 %; FTSE 100 -0,3 % a DAX - 0,4 %

Česká spotřeba zemního plynu klesla v roce 2022 o 19 % meziročně na 81,5 TWh, uvádí ERÚ.



HSBC opakuje doporučení na na „buy“ a zvyšuje cílovou cenu na 52 EUR (z 50 EUR).



Erste Bank snižuje cílovou cenu na na 900 Kč z 1 085 Kč, doporučení zvyšuje na "buy" z "accumulate".



Erste Bank snižuje cílovou cenu na Monetu na 93 Kč ze 102 Kč, doporučení zvyšuje na "accumulate" z "neutral".



Raiffeisen Bank zvyšuje cílovou cenu na na 667,6 Kč ze 656,4 Kč, doporučení snižuje na "hold" z "buy".



Český statistický úřad dnes zveřejní první předběžné údaje o vývoji ekonomiky v loňském posledním čtvrtletí a za celý rok 2022. Analytici očekávají, že hrubý domácí produkt (HDP) Česka ve čtvrtém kvartále klesl mezičtvrtletně o několik desetin procenta. Pokud se jejich odhad naplní, bude to znamenat, že se česká ekonomika ve druhé polovině roku 2022 dostala do technické recese. Ekonomové ji definují jako mezičtvrtletní pokles sezonně očištěného reálného čtvrtletního HDP v alespoň dvou po sobě jdoucích obdobích. Ve třetím čtvrtletí loňského roku česká ekonomika klesla mezikvartálně o 0,2 procenta.



Brexit stojí britskou ekonomiku 100 miliard liber ročně, což zahrnuje vše od obchodních investic až po schopnost firem najímat pracovníky, vyplývá z analýzy Bloomberg Economics tři roky poté, co Británie opustila Evropskou unii.



Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil odhad letošního růstu globální ekonomiky. Podle aktualizované prognózy fondu se celosvětový hrubý domácí produkt (HDP) zvýší o 2,9 procenta, zatímco loni v říjnu MMF letošní růst odhadoval na 2,7 procenta. Ke zlepšení výhledu podle měnového fondu přispělo předpokládané oživení ekonomické aktivity v Číně, kterou loni brzdila přísná opatření proti šíření koronaviru. Navzdory zlepšení letošního výhledu by měl růst světové ekonomiky zpomalit z loňských 3,4 procenta. "Předpověď nízkého růstu ekonomiky v roce 2023 odráží zvýšení úrokových sazeb centrálních bank v rámci boje proti inflaci i válku na Ukrajině," uvedl MMF.



International Holding z Abu Dhabi investuje asi 400 milionů dolarů do prodeje akcií Adani Enterprises, čímž vyjádřil důvěru v obchodní impérium indického miliardáře Gautama Adaniho poté, co se vymazalo téměř 70 miliard dolarů z jeho tržní hodnoty.



Evropská unie se snaží urychlit výrobu čistých technologií tím, že společnostem nabídne daňové úlevy a domácí dotace ve snaze vyrovnat se přelomovému zelenému balíčku amerického prezidenta Joe Bidena. Evropská komise navrhne plán, který umožní bloku vyhnout se strategické závislosti na klíčových čistých technologiích diverzifikací dodavatelů a rozvojem místní výroby.



Americká vláda zastavila vydávání povolení pro prodej amerických technologií čínské firmě Huawei. Napsal to v pondělí deník Financial Times s odkazem na své zdroje. Kroky americké administrativy Joea Bidena tak směřují k úplnému zákazu prodeje amerických technologií čínskému telekomunikačnímu gigantu. Americké úřady i čínská společnost odmítly informaci komentovat. Podle zdrojů deníku Financial Times americké ministerstvo obchodu oznámila řadě firmám, že jim nebude dále vydávat povolení na prodej amerických technologií čínské firmě Huawei.