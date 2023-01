Největší valuační extrémy jsou jinde, než v USA. A jak na debatu o lepších výkonech neamerických trhů sedí zahraniční valuace?

Zdá se mi, že poslední dobou se opět množí úvahy, že trhy mimo USA si povedou lépe, než ty americké. Takových tezí zaznívala v posledních desetiletích celá řada. Ať už se týkaly rozvíjejících se trhů, Evropy, či jiných vyspělých zemí, zas a znovu zůstávaly pouhými teoriemi. V oněch současných úvahách můžeme slyšet řadu argumentů – otevírání čínské ekonomiky, lepší, než očekávaný vývoj v Evropě… Já bych se dnes rád věnoval tomu, co by podle mne nemělo chybět – valuace.



Pokud se podíváme na data a grafy od Yardeni Research, vidíme ohledně valuací na světových trzích (MSCI indexy) následující:



Americké trhy svými poměry cen k ziskům obchodovaných firem (PE) výrazně klesly z extrémů předchozích dvou let. Ale PE u MSCI US se stále nachází na dost vysokých hodnotách. Nyní mezi 17 – 18, což je z pohledu posledních dvaceti let stále docela extrém (zejména dáme-li stranou roky 2020/21).



MSCI zbytku světa bez USA má nyní PE mezi 12 – 13. Na vrcholu rally roku 2009 se přitom americké a neamerické trhy obchodovaly s podobným PE kolem 15. Od té doby se tedy valuační prémie u amerických akcií rozevírala a zatím moc nejeví známky opačného trendu. Ani před finanční krizí nedosahovala ani zdaleka takových hodnot, jako nyní.



PE na velkých evropských trzích se naposledy navzájem přiblížila na lokálním vrcholu v roce 2015. Tehdy se francouzské, německé, italské a španělské trhy obchodovaly zhruba za šestnáctinásobek zisků očekávaných v následujícím roce. Od té doby se valuační prémie znatelně rozšiřovaly.



Německo má nyní PE mezi 11 – 12. Jde o nejnižší valuace od roku 2012 a z pohledu posledních cca dvaceti let o dost nízké hodnoty.



Vývoj PE ve Španělsku byl po roce 2015 docela podobný německému trhu, francouzské valuace jsou nyní o něco výše (u 13), italské naopak pod 9. Jejich valuační diskont je nyní největší za minimálně posledních dvacet let. Historicky nízko jsou z evropských trhů také například řecké, polské, či norské a maďarské akcie.



EM Asie má nyní PE něco nad 13. Pokud dáme stranou roky 2020/2021, jde o nejvyšší valuace za posledních asi deset let. Hodně vysoko je z historického pohledu Indie (PE nad 21), naopak valuační cesty a hodnoty PE u Brazílie se podobají spíše Itálii. Čína je s PE mezi 11 – 12, zhruba na standardu posledních deseti let (první polovina byla nižší, druhá vyšší). Korea je z pohledu posledních dvaceti let dost vysoko. Mexiko hodně nízko, oba trhy mají ale nyní PE v podstatě stejná na 12,5.



Globální valuační extrémy najdeme ještě jinde, než v USA. Třeba na Novém Zélandu se před finanční krizí pohybovalo PE spíše pod 15. Pak se postupně vyšplhalo na současných 36 – 37. Nevím ale, zda tam nedošlo k výrazné strukturální/odvětvové změně na trhu.



K tomuto mezinárodním tématu se ještě vrátím.