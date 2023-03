Turbulentní závěr týdne a padající Deutsche Bank. V čem je problém tentokrát?

Po optimistickém čtvrtku se karta znovu obrátila. V hlavní roli zůstávají banky, znovu trpící nedůvěrou a obnovenými výprodeji. Do centra pozornosti se tentokrát dostala , jejíž akcie výrazně propadly. Je tu několik dílčích faktorů, které mohou být pro obchodování relevantní, ale těžko červený závěr týdne vztáhnout jen na jeden. Posuďte sami.



UBS a jsou vyšetřovány americkým ministerstvem spravedlnosti kvůli podezření, že ruským oligarchům pomáhaly obcházet sankce. Jestliže se někdo vyrovná ohledně účasti v podobných kauzách, tak je to z pohledu posledních let určitě .



Spready CDS silně narostly. Zatím jsou výrazně pod (200 vs 1100 bps), ale i tak jde o indikaci stresu ohledně spolehlivosti banky jako dlužníka.



Podle aktualizované statistiky bilance Fedu dál narůstá. Poté, co se za první půli března zvedla asi o 300 mld. USD, dochází k nárůstu o další zhruba stovku miliard (i přes stále probíhající QT). Sice je to pomalejší tempo, ale ukazuje, že banky se nadále bojí a nasávají likviditu.



Janet Yellenová na dnešek svolává zasedání FSOC - Rady pro finanční stabilitu. Jde o důvod k opatrnosti před víkendem, kdy investoři nemají šanci zareagovat. Na druhou stranu může být výsledek převážně pozitivní, tedy třeba změna postoje k neomezenému pojištění vkladů.



Stoupá nervozita kolem možných rostoucích delikvencí u CMBS (MBS na komerční reality). Jako zdroj peněz pro komerční projekty přitom hrají velkou roli malé americké banky.

Strach z recese je na vzestupu. Peníze míří do fondů peněžního trhu a dluhopisů. Výnosy padají hlavně na kratším konci, inverze na 2Y-10Y se zmenšuje a přesouvá se na 3M-10Y s tím, jak investoři navyšují sázky na brzký obrat měnové politiky. Komodity míří dolů a sílí dolar. Samozřejmě zde zůstává otázka, jestli implikace míří od recese k problémům bank, či opačným směrem. Na sentiment mohlo zapůsobit varování před recesí, které do éteru dnes vyslala známá jména investičního světa, Jeffrey Gundlach a Bill Gross.



Raphael Bostic, a především James Bullard z Fedu dnes přispěli jestřábími poznámkami, kdy vedle důvěry v ekonomiku a bankovní systém mluvili o potřebě dál tlumit inflaci. Na jednu stranu možná důvod k obavám, že Fed zvedáním sazeb situaci dál zhorší, na druhou stranu trhy jasně ukazují, že jestřábům z Fedu nevěří. To samé platí pro dnešní jestřábí slova Joachima Nagela z ECB, který zdůrazňoval důležitost zvýšení sazeb. K situaci kolem DB se tento bankéř (zároveň šéf Bundesbanky) nevyjádřil.



Kromě výše zmíněných bodů dnes stála za pozornost smíšená data z Evropy, konkrétně PMI, které naznačily sílu sektoru služeb a naopak rostoucí slabost průmyslu. Dále slovně vystoupili na podporu důvěry v banky politici jako německý kancléř Scholz, francouzský prezident Macron či šéfka ECB Lagardová, která kromě uklidňování přislíbila likviditu bankám, pokud to bude třeba.



Výsledkem je již zmíněný propad bank, značné ztráty evropských akciových indexů (DAX -1,7 pct) a poměrně malé ztráty indexů v zámoří, které se pozvolna začínají zvedat. Výnosy dluhopisů zůstávají dole, z denních minim se však už citelně zvedly. O redukci ztrát se s menšími úspěchy snaží eurodolar, aktuálně u 1,0760. Z nižších úrovní se pak sbírají také komodity. Koruna za pátek ustupuje vůči euru k 23,70.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:17 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.6961 0.3006 23.7686 23.5888 CZK/USD 22.0255 0.9719 22.1465 21.7750 HUF/EUR 385.0683 0.3133 389.7000 383.4785 PLN/EUR 4.6902 0.1441 4.6987 4.6772

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3890 0.0373 7.4248 7.3695 JPY/EUR 140.5145 -0.8359 141.7968 139.0920 JPY/USD 130.6055 -0.1910 130.7130 129.6610

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8799 -0.2177 0.8828 0.8778 CHF/EUR 0.9877 -0.5112 0.9943 0.9849 NOK/EUR 11.3038 0.2986 11.3584 11.2367 SEK/EUR 11.2248 0.2693 11.2312 11.1743 USD/EUR 1.0759 -0.6391 1.0840 1.0715

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5053 0.5570 1.5097 1.4937 CAD/USD 1.3755 0.2493 1.3805 1.3710