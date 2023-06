Čínský průmysl a maloobchod potvrzují, že ekonomické oživení se zadrhává

Květnová data z čínského průmyslu a maloobchodu potvrzují, že ekonomické oživení se zadrhává. Údaje se sice zvýšily, ale z loňské nízké základny, kdy hospodářství zatížila přísná pandemická opatření. S odkazem na vládní údaje o tom dnes informují tiskové agentury. Podle analytiků tak narůstají očekávání, že čínská vláda musí přijmout více opatření, aby podpořila zatím dost nejisté oživení po pandemii.

Činská centrální banka ve čtvrtek snížíla sazbu jednoletých úvěrů poté, co krátkodobé sazby snížila již začátkem tohoto týdne. Oficiální údaje úkázaly propad v oblasti nemovitostí, znepokojivý pokles obchodních investic a rekordní nezaměstanost mezi mladými lidmi.

Vršící se důkazy o ochladnutí ekonomiky přiměly Peking k zavádění dalších stimulů. Očekává se, že státní rada projedná široký balíček stimulačních návrhů pro jednotlivé sektory, informovala o tom agentura Bloomberg News začátkem tohoto týdne. Centrální banka by letos mohla dále snížit úrokové sazby a dát bankám hotovostní podporu aby mohly dále úvěrovat, říkají ekonomové.

Opatření na podporu spotřeby - včetně opatření na podporu vývoje automobilů, domácích spotřebičů a stravovací průmysl - jsou v přípravě, řekl mluvčí ministerstva obchodu ve čtvrtek na pravidelném brífinku.

Graf: Zpomalující aktivita - čínská ekonomika v květnu oslabuje, což zvyšuje tlak na stimulaci

Zdroj: Bloomberg

Čínská průmyslová produkce v květnu vzrostla o 3,5 procenta, což je zhruba tak, jak očekávali analytici. Růst však ve srovnání s předchozím měsícem zpomalil. Výrobci se potýkají se slabou poptávkou doma i v zahraničí.



Nárůst maloobchodních tržeb o 12,7 procenta byl také nižší než v dubnu a zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej odhadovali na 13,6 procenta. V dubnu vzrostly maloobchodní tržby o 18,4 procenta.



Nejnovější údaje podporují nedávné rostoucí obavy o druhou největší světovou ekonomiku, která se jen pomalu dostává z pandemických minim. Dojem posiluje pokračující slabost čínského trhu s nemovitostmi, který v průběhu let rostl až příliš rychle. Odborníci mluví o bublině. Investice na tomto trhu od začátku roku do května klesly o 7,2 procenta, více, než se čekalo.



Obtížná zůstává i situace na trhu práce - nezaměstnanost mladých lidí vyskočila na rekordních 20,8 procenta. Celková míra nezaměstnanosti zůstala v květnu na 5,2 procenta.



"Všechny dosavadní údaje vyslaly konzistentní signály, že ekonomická dynamika slábne," řekl podle agentury Reuters analytik Č'-wej Čang ze společnosti Pinpoint Asset Management v Hongkongu.



Centrální banka se proto snaží stimulovat ekonomiku uvolněnou měnovou politikou. V úterý překvapivě snížila klíčovou krátkodobou úrokovou sazbu o desetinu bodu na 1,90 procenta. Dnes pak o desetinu bodu snížila úrokovou sazbu u jednoletých úvěrů, které poskytuje bankám a finančním institucím. Je to první takové uvolnění za posledních deset měsíců.

Graf: Jednoleté snížení měnově politických sazeb

Zdroj: Bloomberg

Státní rada by mohla o stimulačních opatřeních jednat již v pátek, podle lidí obeznámených se situací, i když není jasné, kdy budou opatření oznámena nebo zavedena. List Economic Daily také ve čtvrtek v komentáři na titulní straně uvedl, že Čína musí podniknout další kroky na podporu ekonomiky, včetně udržení silných fiskálních výdajů.

"Největší otázkou je obecný sentiment - domácnosti více spoří a korporace neinvestují tak moc, protože si nejsou jisté budoucností," řekl Gary Ng, hlavní ekonom společnosti Natixis SA. "I když centální banka nyní přijímá volnější měnovou politiku, nemusí být příliž úspěšná, protože v konečném důsledku vše závisí na obecném sentimentu."

Zdroj: ČTK, Bloomberg