Čínská centrální banka snížila klíčový úrok pro střednědobé úvěry

Čínská centrální banka dnes o desetinu bodu snížila úrokovou sazbu u jednoročních úvěrů, které poskytuje bankám a finančním institucím. Podle agentury AFP má krok podpořit poskytování úvěrů domácnostem a firmám. Podle agentury Reuters analytici snížení úrokové sazby očekávali.



Čínská centrální banka se rozhodla snížit úrokovou sazbu u svých jednoročních úvěrů z 2,75 procenta na 2,65 procenta. Krok by podle agentury AFP měl umožnit komerčním bankám poskytovat úvěry domácnostem a firmám za příznivějších podmínek.



Podle agentury Reuters rozhodnutí centrální banky ukazuje, že čínští představitelé mají stále obavy ohledně stavu čínské ekonomiky po pandemii covidu-19. Analytici, které Reuters před rozhodnutím centrální banky oslovila, krok očekávali a téměř všichni se domnívali, že pokles bude o desetinu bodu. Analytici také očekávají, že Čína bude v uvolňování své měnové politiky pokračovat.



Tento týden Peking rozhodl o snížení krátkodobé úrokové sazby o desetinu bodu na 1,90 procenta.



Dnešní rozhodnutí by mělo umožnit napumpovat do čínské ekonomiky zhruba 237 miliard jüanů (zhruba 727 miliard korun).



Na rozdíl od Evropy či Spojených států se Čína potýká se skoro nulovou inflací.



Čínská vláda letos počítá s hospodářským růstem kolem pěti procent, což je jeden z nejnižších údajů za poslední desetiletí.