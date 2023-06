Brusel navrhuje, aby Google prodal část byznysu na trhu s digitální reklamou

Evropská komise (EK) míní, že americká internetová společnost Google porušuje v Evropské unii pravidla hospodářské soutěže na trhu s digitální reklamou. Navrhla proto, aby firma část tohoto lukrativního byznysu prodala. Komise to uvedla v tiskové zprávě. Google s názorem komise nesouhlasí.



Evropská komise je exekutivním orgánem Evropské unie a má rozsáhlé pravomoci. Mimo jiné plní roli unijního antimonopolního úřadu. Případ Googlu začala vyšetřovat před dvěma lety. Google patří do skupiny Alphabet.



"Společnost shromažďuje uživatelská data, prodává reklamní prostor a působí jako prostředník pro on-line reklamu,“ uvedla eurokomisařka Margrethe Vestagerová, která je zodpovědná za spravedlivou hospodářskou soutěž. Google je tedy zastoupen téměř na všech úrovních odvětví adtech (reklamní technologie). "Obáváme se, že Google mohl využít svého postavení na trhu k upřednostnění vlastních zprostředkovatelských služeb," řekla Vestagerová.



"Předběžný názor komise je tedy takový, že pouze povinný prodej části služeb společnosti Google by vyřešil její obavy z narušení hospodářské soutěže,“ uvedla EK.



Podle výzkumné společnosti Insider Intelligence je Google nejvíce dominantní digitální reklamní platformou na světě s 28procentním tržním podílem na globálních příjmech z reklamy. Příjmy z reklamy, které zahrnují příjmy z jeho vyhledávacích služeb, Gmailu, Google Play, Map Google, reklamy na YouTube, Google Ad Manager, AdMob a AdSense, loni dosáhly 224,5 miliardy USD (4,9 bilionu Kč). To představuje 79 procent jejích celkových příjmů.



Google se snažil případ urovnat tři měsíce poté, co EK zahájila vyšetřování. Evropské úřady ale posléze frustrovalo jeho pomalé tempo a málo zásadních ústupků, řekl agentuře Reuters zdroj obeznámený se záležitostí.