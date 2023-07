ESG – od investic k pouhému marketingu a zpět?

Na Yahoo Finance tvrdí, že investoři stahují své peníze z ESG fondů. Tariq Fancy založil The Rumie Initiative a působil jako investiční ředitel ve společnosti . Na Yahoo komentoval současné politické tlaky, které se obracejí proti ESG investicím. Podle jeho názoru se ESG posunulo od investic k marketingu. Pokud by tomu tak nebylo, nebyl by důvod, aby proti němu stáli politici. „Republikáni také rádi vydělávají,“ dodal expert.



Fancy zmínil v souvislosti s posunem ESG směrem k marketingu. Tato společnost má podle něj totiž „většinu fondů pasivních“, ale také využívá populární témata, která nemusí být tak investičně zajímavá, ale jsou oblíbená u klientů. Dosavadní vývoj přitom podle experta dokazuje, že ESG není způsobem, jak generovat vyšší návratnost.



Má tedy ESG investiční budoucnost? Expert uvedl, že ne v jeho současné podobě. „Kdyby to začalo u samotných investorů, nedocházelo by v žádném případě k míchání spolu nesouvisejících věcí,“ míní Fancy. Vznikly ale i dobré věci, v sektoru se pohybují „nadšení lidé, kteří věcem rozumí.“ K tomu jsou již k dispozici relevantní data, ale dojít musí k přesunu od marketingu směrem ke skutečným investicím.



Pokud by k uvedenému posunu došlo, investoři by již nemíchali „několik témat, která spojuje jen to, že se o ně zajímají progresivci.“ K tomu expert dodal, že polarizace obecně je využívána korporacemi k marketingu „komoditních produktů“. Od vládního sektoru pak trhy potřebují jasné signály, aby podle toho alokovaly kapitál. Následující graf ukazuje objem kapitálu mířícího směrem k ESG investicím:







V posledním čtvrtletí kapitál z akciových ESG fondů opět odtékal. Fancy pak v rozhovoru zmínil, že pokud témata týkající se ESG výraznějším způsobem ovlivňují chod a hodnotu nějaké společnosti, taková firma by o nich měla reportovat. Každý se totiž o ně potom v souvislosti s ní zajímá, bez ohledu na to, jakého je politického přesvědčení a podobně.



Transparentnost a více informací ale nemusí nutně změnit současný systém. „Jsou nutné, ale ne dostatečné.“ Například ke znečišťování životního prostředí totiž nedochází kvůli tomu, že bychom nevěděli, které společnosti vypouští nejvíce emisí. Důvodem je systém pobídek a motivací. Tlak ze strany investorů a akciového trhu také nemusí pomoci, protože firma pod tlakem se může stáhnout z trhu.





K tomu Fancy dodal, že „vědomí o tom, že probíhá něco, co by probíhat nemělo, není to samé jako změna motivace a tržního prostředí.“ Přirovnal vše k fotbalovému zápasu, ve kterém může rozhodčí použít i videozáznam. Může si tak celou situaci pustit zpomaleně, „ale stále tam musí být ten, kdo dá červenou kartu.“



