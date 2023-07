ZEW: Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se zhoršila

Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku v červenci klesla. V dnešní zprávě to uvedl německý hospodářský institut ZEW. Index důvěry se meziměsíčně snížil o 6,2 bodu na minus 14,7 bodu.



"Odborníci na finanční trhy očekávají další zhoršení ekonomické situace do konce roku," komentoval výsledky prezident ZEW Achim Wambach. Hlavním důvodem je očekávání dalšího růstu úrokových sazeb v eurozóně a Spojených státech. Navíc důležité vývozní trhy, jako je Čína, jsou hodnocené jako relativně slabé.



Zhoršilo se také hodnocení současné hospodářské situace, a to o tři body na minus 59,5 bodu. Ekonomové však očekávali výraznější pokles na minus 62 bodů, uvedla agentura DPA.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Německá ekonomika se v prvním letošním čtvrtletí propadla do recese. Podle zpřesněných údajů se hrubý domácí produkt (HDP) ve srovnání s předchozími třemi měsíci snížil o 0,3 procenta. Ve čtvrtém čtvrtletí ekonomika klesla o 0,5 procenta. Hospodářská recese v Německu je první od pandemie covidu-19. Na letošní rok německá vláda odhaduje, že ekonomika vzroste o 0,4 procenta.