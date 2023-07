Světový zájem o solární panely omezuje nabídku stříbra

Změny v technologii solárních panelů zvyšují poptávku po stříbře, což zapříčiňuje nedostatek tohoto kovu, přičemž na obzoru není předpoklad dalšího významného nárůstu těžby tohoto kovu.

Stříbro ve formě pasty tvoří vodivou vrstvu na přední a zadní straně křemíkových solárních článků. Průmysl však nyní začíná vyrábět účinnější verze těchto článků, které využívají tohoto kovu mnohem více, což zvýší již tak rostoucí spotřebu.

Solární energie stále tvoří poměrně malou část celkové poptávky po stříbře, ale její podíl roste. Podle zprávy průmyslového sdružení The Silver Institute bude v letošním roce tvořit 14 % spotřeby, zatímco v roce 2014 to bylo přibližně 5 %. Velká část tohoto růstu pochází z Číny, která je na cestě k tomu, aby v letošním roce instalovala více panelů, než je celkový počet panelů v USA.

Solární energie je "skvělým příkladem toho, jak nepružná je poptávka po stříbře," uvedl Gregor Gregersen, zakladatel singapurské společnosti Silver Bullion. Solární průmysl se vyvinul tak, aby byl mnohem efektivnější při používání menšího množství stříbra, ale to se nyní mění, řekl.

Standardní pasivovaný emitor a článek se zadním kontaktem budou pravděpodobně v příštích dvou až třech letech překonány tunelovými články. Podle agentury BloombergNEF budou pasivované kontaktní a heteropřechodové struktury tvořeny oxidem tunelovým. Zatímco články PERC potřebují na jeden watt přibližně 10 miligramů stříbra, články TOPCon vyžadují 13 miligramů a heteropřechod 22 miligramů.

Současně se začíná projevovat nedostatečná nabídka. Podle údajů The Silver Institute se v loňském roce nezměnila, i když poptávka vzrostla téměř o pětinu. V letošním roce se předpokládá, že produkce vzroste o 2 %, zatímco průmyslová spotřeba

stoupne o 4 %. Problémem pro kupce stříbra je, že zvýšit nabídku není vzhledem k vzácnosti primárních dolů vůbec snadné. Přibližně 80 % nabídky tohoto kovu pochází z projektů na těžbu olova, zinku, mědi a zlata, přičemž stříbro je vedlejším produktem.

A v prostředí, kde se těžaři již zdráhají realizovat nové velké projekty, nižší marže u stříbra ve srovnání s ostatními drahými a průmyslovými kovy znamenají, že pozitivní cenové signály nestačí ke zvýšení produkce. Dokonce i nově schválené projekty by mohly být od výroby vzdáleny i o deset let.

Výsledkem je tak výrazný nápor na zásoby, že podle studie Univerzity Nového Jižního Walesu by solární sektor mohl do roku 2050 vyčerpat 85-98 % světových zásob stříbra. Podle Bretta Hallama, jednoho z autorů studie, se objem stříbra spotřebovaného na jeden článek zvýší a mohlo by trvat přibližně pět až deset let, než se vrátí na současnou úroveň.

Čínské solární společnosti však aktivně zkoumají možnosti využití levnějších alternativ, jako je galvanicky pokovená měď, ačkoli výsledky jsou zatím smíšené. Podle Zhong Baoshena, předsedy společnosti Longi Green Energy Technology Co, největšího světového výrobce panelů, jsou technologie využívající levnější kovy již dostatečně pokročilé a brzy budou uvedeny do masové výroby, jakmile ceny stříbra vzrostou.

Stříbro se v současné době obchoduje za přibližně 22,70 USD za unci. V letošním roce kleslo přibližně o 5 %, ale je výrazně nad úrovní, kde se nacházelo před prudkým nárůstem v roce 2020, kdy pandemie podpořila poptávku.

"Substituce bude vypadat zajímavěji, až bude cena stříbra řekněme 30 dolarů za unci, na rozdíl od 22 až 23 dolarů," řekl Philip Klapwijk, výkonný ředitel hongkongské poradenské společnosti Precious Metals Insights Ltd. a jeden z autorů publikace stříbrného institutu. Nebude existovat "scénář soudného dne", kdy dojde stříbro, ale "trh obnoví rovnováhu při vyšší ceně," řekl.

Zdroj: Bloomberg