Rebecca Patterson: Fed a realističnost tržních očekávání

Trhy se nyní domnívají, že Fed zvedne sazby ještě jednou, maximálně dvakrát. Pak do sebe všechno zapadne a ekonomika projde hladkým přistáním. Pro Bloomberg to uvedla Rebecca Patterson, která působila jako investiční ředitelka v Bridgewater Associates. Podle ní trhy dokonce čekají, že inflace výrazně klesne, a to americké centrální bance v příštím roceumožní znatelně snížit sazby.



Patterson se domnívá, že některá data popsanou investiční tezi podporují, jiná ne. A do úvahy vstupuje i strukturální příběh ekonomiky, který se točí kolem nových technologií včetně umělé inteligence. Ty by podle některých názorů měly přinést jak zdroje nových příjmů, tak zlepšení marží. U popsaného makroekonomického cyklického příběhu se ale investorka domnívá, že „je trochu předčasný“.



Patterson připomněla, že na počátku roku panovaly naděje spojené s rychlým otevíráním čínského hospodářství. To zpočátku přišlo jako překvapení, nyní ale jeho síla za očekáváním zaostává. Podle investorky tato země „potřebuje více stimulace“, vládaby se měla zaměřit zejména na spotřebitele. K tomu expertka dodala, že Spojené státy nejsou na vývoj v čínském hospodářství zase tak citlivé, více provázány s ním jsou země jako Německo. Současné zaostávání Číny tak může paradoxně pomoci americkému akciovému trhu, protože kapitál bude mířit spíše sem právě kvůli menší provázanosti s Čínou.



Vývoj v Číně byl podle jejích slov jedním z překvapení letošního roku, druhým jsou výkony technologických akcí. U nich by se totiž dalo čekat, že v prostředí rostoucích sazeb nebudou ani zdaleka tak silné. Jenže nyní v tomto sektoru dominuje zmíněný strukturální příběh točící se kolem umělé inteligence a dalších nových technologií. Technologiím také znatelně pomáhá silný americký spotřebitel, protože firmy v tomto odvětví stále vykazují silné cyklické rysy.





Patterson připomněla, že na počátku letošního roku trhy předpokládaly, že sazby půjdou dolů už letošní rok. Nyní se tato očekávání posunula do příštího roku, ale stále se počítá s jejich výrazným poklesem. Šéf Fedu Jay Powell ovšem hovoří o klesajících sazbách až v roce 2025. Takový vývoj je podle něj pravděpodobný při cílení na 2% inflaci. Trhy tak mohou říkat, že sazby půjdou dolů ještě předtím, než inflace klesne na cíl ve výši 2 %. K tomu by podle investorky mohlo teoreticky dojít, pokud by se například prudce zhoršila situace na trhu práce. V jiném případě jde ale podle ní o nepravděpodobný vývoj.



Zdroj: Bloomberg