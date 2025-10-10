Investiční boom v USA, rizikem je ale budoucí návratnost

Henry McVey z investiční společnosti KKR na CNBC hovořil o tom, že v USA probíhá investiční boom. Podle něj jej podpoří i rozpočet současné vlády a jeho tahounem jsou zejména investice spojené s umělou inteligencí. K tomu podle experta probíhá i určité oživení spotřeby domácností.
McVey hovořil o tom, že v americké ekonomice jsou sektory a části, které si vedou dobře a naopak ty, které zaostávají. „Každý den je tak možné být býkem či naopak medvědem, protože část dat vyznívá pozitivně a část negativně.“ Podle něj ale hraje rozhodující roli zmíněný investiční boom, který může v některých ohledech připomínat ten z devadesátých let minulého století a nemusí být stále úplně doceněn. Mimo jiné umožňuje „vyplácet vyšší mzdy, eliminuje dopad cel a nakonec povede k růstu tržeb.“
K pozorně sledovanému vývoji na trhu práce ekonom řekl, že společnosti, které vlastní KKR, nepropouští své zaměstnance a celkově se nezdá, že by v americkém hospodářství začala vlna propouštění, která dříve signalizovala recesi. Při posuzování situace na trhu práce je ale nutné brát v úvahu imigrační politiku současné vlády a její dopad na nabídku práce. Podle experta by totiž nezaměstnanost v USA nyní byla u 5 % v případě, že by imigrační politika nabídku práce neomezovala tak, jak se to děje.
K tomu McVey dodal, že americká centrální banka přesunula svou pozornost směrem od inflace právě k trhu práce. A kdyby se nezaměstnanost skutečně pohybovala u 5 %, Fed by šel se sazbami níž. Podle ekonoma si celkově americká ekonomika povede dobře, ale sazby by měly jít níž mimo jiné kvůli situaci na trhu s bydlením a situaci domácností s nižšími příjmy. Odhaduje, že sazby půjdou konkrétně dolů v letošním roce dvakrát a v příštím třikrát.
K akciovému trhu expert uvedl, že dochází k rozšiřování rally na větší počet akcií. Nicméně nelze vyloučit korekci už jen proto, jaké zisky si akcie doposud připsaly. K tomu připomněl, že i zahraniční trhy si vedou dobře, třeba korejský a japonský trh se ale stále obchodují na úrovních, při nichž je poměr cen akcií k jejich účetním hodnotám u většiny společností stále pod hodnotou jedna. Podle experta pak velkou příležitost představuje restrukturalizace, kdy velké zahraniční společnosti prodávají své dcery. Nejde přitom jen o příležitost pro firmy typu KKR, ale i další investory právě proto, že se zlepšuje efektivita chodu řady firem díky jejich restrukturalizaci.
Na otázku týkající se případných rizik expert odpověděl, že mezi ně může patřit nízká návratnost zmíněných vysokých investic do nových technologií. Druhým rizikem je vývoj na trhu práce. K tomu McVey zmínil nejistotu spojenou s ekonomickými daty, jejich spolehlivostí a revizemi v době, kdy americké hospodářství prochází výraznými strukturálními změnami.
Zdroj: CNBC