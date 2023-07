Sociální síť Threads má za pět dnů 100 milionů uživatelů, drží tak prvenství

Sociální síť Threads má za necelých pět dní fungování 100 milionů uživatelů. Jako nejrychleji rostoucí aplikace tak předčila program ChatGPT, který této hranice dosáhl za dva měsíce. Uvedla to stanice BBC, která se odvolává na údaje z datové platformy Quiver Quantitative. Podle společností Cloudflare a Similarweb návštěvnost konkurenční sítě Twitter znatelně klesá, upozornil zpravodajský server CNBC.



Aplikaci Threads minulý týden zprovoznila ve stovce zemí americká společnost Meta Platforms, pod kterou spadají také sociální sítě či Instagram nebo komunikační aplikace WhatsApp. V Evropě síť Threads není zatím k dispozici - firma vyhodnocuje unijní regulaci sdílení dat mezi novou platformou a sítí Instagram.



Šéf společnosti Meta Platforms Mark Zuckerberg uvedl, že aplikace měla za prvních sedm hodin fungování deset milionů uživatelů a že jejich počet do čtvrtečního rána přesáhl 30 milionů. Za dalších 24 hodin se počet uživatelů více než zdvojnásobil a podle údajů platformy Quiver Quantitative má aplikace už 100 milionů uživatelů.



Síť Twitter, které nová platforma konkuruje, má kolem 350 milionů uživatelů. Firmu Twitter loni převzal podnikatel Elon Musk, který provedl řadu změn s cílem zlepšit hospodaření firmy. Někteří uživatelé jsou s tím nespokojeni a hledají alternativní platformy, nejčastěji se zmiňují sítě Mastodon a Bluesky.



Šéf společnosti Cloudflare Matthew Prince zveřejnil v neděli na platformě Twitter snímek obrazovky, který ukazuje, že provoz na této sociální síti "se propadá". Podle údajů společnosti Similarweb, která se zabývá analýzou webových stránek, klesla návštěvnost sítě Twitter za první dva dny, kdy byla dostupná platforma Threads, o pět procent ve srovnání s předchozím týdnem. V porovnání se stejnými dny v roce 2022 poklesla návštěvnost platformy Twitteru o 11 procent, dodala společnost.



Server CNBC v červnu s odvoláním na interní dokumenty Twitteru napsal, že počet zaměstnanců firmy od Muskova nástupu klesl o 82 procent zhruba na 1300 lidí. Musk tehdy reagoval tvrzením, že pro Twitter pracuje 2300 zaměstnanců a tisíce smluvních partnerů. Kritici poukazují například na rozvolněné moderování obsahu a část jich tvrdí, že síť je nespolehlivá.



Nastupující platforma Threads vděčí za svůj raketový start propojení s platformou Instagram, která má více než miliardu uživatelů. Aby se uživatelé mohli zaregistrovat do aplikace Threads, musejí mít účet na Instagramu. Profil na Threads není možné odstranit, aniž by byl odstraněn související profil na Instagramu. Deaktivací profilu Threads však nedojde k deaktivaci účtu Instagram. Deaktivace znamená, že daný profil Threads, příspěvky a interakce nebudou viditelné, uvedla Meta.



Podle odhadů analytiků společnosti ISI pod vedením Marka Mahaneyho dosáhne služba Threads v příštích dvou letech téměř 200 milionů aktivních uživatelů denně. Její roční tržby odhadují na přibližně osm miliard dolarů (173,4 miliardy Kč).



Twitter hrozí kvůli spuštění sítě Threads žalobou společnosti Meta, a to za údajnou krádež obchodního tajemství. Meta podle dopisu advokáta Twitteru za poslední rok začala nabírat bývalé zaměstnance Twitteru, kteří stále měli přístup k určitým datům, a jejich know-how použila k vytvoření nové sítě. Meta popřela, že je ve vývojářském týmu Threads nějaký bývalý zaměstnanec Twitteru.