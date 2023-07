Vanguard: Fed není nijak zvlášť restriktivní, firmy zatím moc nezměnily své chování, sazby dál nahoru

Poslední data ukazují na pokračující sílu amerického hospodářství. Pro Bloomberg to uvedl Joseph Davis z Investment Strategy Group společnosti Vanguard. Dodal, že je ale také znát určité slábnutí trhu práce, kterého je třeba, jinak by i na konci roku „přetrvával problém s inflací“.



Podle experta bylo dosavadní zvedání sazeb americkou centrální bankou agresivní, ale to neznamená, že je také již výrazně restriktivní. Davis naopak uvedl, že o velkou restrikci se zatím nejedná. Sazby se sice již nachází nad inflací, ale „není to 200 či 300 bazických bodů tak, jako tomu bylo dříve před recesí.“ Navíc stále přetrvává nerovnováha mezi nabídkou práce a poptávkou po ní a podle experta nelze v takové situaci čekat nějaký zázračný pád inflace.



Na to, aby inflace výrazně klesla, tedy musí podle ekonoma přijít další utahování ze strany Fedu. V ekonomice je přitom stále znát posun poptávky směrem od zboží ke službám, včetně těch zaměřených na trávení volného času. K tomu Davis připomněl, že spotřeba domácností představuje „více než 70 % celé ekonomiky“, ovšem zároveň podle něj nejde o vedoucí indikátor.



Bloomberg ukázal následující graf s růstem průměrné hodinové mzdy a indexem růstu mezd sestavovaným Fedem v Atlantě (bílá křivka). Ten se stále drží na úrovních dosažených v polovině roku 2022. Tempo růstu u průměrných mezd oslabuje, ale stále se drží znatelně nad standardem z doby před rokem 2020:





Zdroj: Bloomberg



Davis zatím nevidí změnu v chování firem. Ty podle něj nadále cítí silnou spotřebitelskou poptávku, a to se promítá do jejich poptávky po pracovní síle. Podle ekonoma proto Fed bude pokračovat ve zvedání sazeb tak, aby této změny docílil. Centrální banka se tak může nacházet blízko konce tohoto cyklu růstu sazeb, ale ještě jej nedosáhla. Davis na závěr uvedl, že „centrální bankovnictví je těžká práce“, Fed se snaží dívat do budoucnosti a podle toho nastavit sazby.



