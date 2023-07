Nezaměstnanost v Česku v červnu dále klesla na 3,4 procenta, proti květnu se snížila o desetinu procentního bodu. Lidí bez práce bylo na konci června 249.792, což bylo o 4101 méně než v květnu. Volných pracovních míst naopak přibylo téměř o tisícovku na 286.690 pozic. Pracovní trh ovlivňují spolu s dlouhodobě vysokým zájmem o zaměstnance převážně v dělnických a vysoce odborných profesích či řemeslníky také sezonní práce. Vyplývá to z informací, které dnes ČTK poskytl Úřad práce ČR. Analytici pokles nezaměstnanosti na 3,4 procenta očekávali.



V meziročním srovnání nezaměstnanost v Česku vzrostla z 3,1 procenta loni v červnu. Uchazečů o zaměstnání bylo před rokem o 18.483 méně, volných míst o 32.718 více. Podle posledních zveřejněných čísel unijního statistického úřadu Eurostat byla nezaměstnanost v květnu v Česku nejnižší ze zemí Evropské unie.



Nezaměstnanost v Česku naposledy stoupla letos v lednu, a to na 3,9 procenta, v únoru stagnovala, od té doby se snižuje. Trh práce ovlivňují sezonní činnosti hlavně ve stavebnictví, zemědělství a lesnictví, živočišné a potravinářské výrobě, ale také v cestovním ruchu, pohostinství, prodeji a ve službách, uvedl dnes Úřad práce ČR. "Tyto práce poběží i v následujících měsících," dodal.



Na jedno volné pracovní místo připadá v Česku v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. Z toho nejvíce v okresech Karviná (10,2), Bruntál (4,9) a Most (4,5). Nejméně je to v okresech Praha-východ a Mladá Boleslav, kde připadá na jednoho zájemce shodně pět míst.



Nejvyšší nezaměstnanost byla v červnu v Ústeckém kraji s podílem lidí bez práce 5,3 procenta, následoval Moravskoslezský kraj s 4,7 procenta. Tyto regiony měly nejvyšší nezaměstnanost i před rokem, upozornil úřad práce. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v červnu v Jihočeském kraji s 2,4 procenta. O desetinu procentního bodu vyšší byl podíl lidí bez práce shodně ve Zlínském a Pardubickém kraji a na Vysočině.



Z celkového počtu evidovaných uchazečů o práci bylo v červnu 55,6 procenta žen. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 2,9 procenta, u žen zůstal na 3,9 procenta. Průměrný věk lidí v evidenci úřadů práce je 43,4 roku.



Během června se na úřadech práce nově evidovalo 31.568 lidí, oproti minulému měsíci o 1136 víc. Naopak z evidence odešlo 35.669 uchazečů, to je o 4825 méně než v květnu.



Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v červnu 70.260 lidí, což je zhruba 28 procent ze všech uchazečů o zaměstnání. Dosažitelných, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo na konci minulého měsíce 226.143, tedy devět z deseti nezaměstnaných. Vedle nich jsou v evidenci úřadu práce například lidé v pracovní neschopnosti, v rekvalifikačních kurzech, ženy na mateřské dovolené nebo uchazeči ve vazbě.



Ukrajinských občanů s dočasnou ochranou, kterou jim Česko udělilo kvůli napadení jejich země Ruskem, evidovaly úřady práce ke konci června 15.880, tedy zhruba o 900 méně než o měsíc dřív. Tvořili necelých šest procent evidovaných nezaměstnaných. Podle dostupných zdrojů od vypuknutí války do konce letošního června získalo v Česku práci 269.361 Ukrajinců s dočasnou ochranou, z toho byly zhruba tři čtvrtiny ženy. Někteří se už vrátili domů nebo ze zaměstnání odešli. V polovině roku v České republice pracovalo 105.180 ukrajinských občanů s dočasnou ochranou.