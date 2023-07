IT sektor ve valuačních extrémech

Optimismus, či pesimismus trhů se dá odvozovat z řady věcí. Počínaje různými průzkumy sentimentu, přes toky kapitálu až po měřítka související s fundamentem. Jak by se podle nich nyní dala posoudit situace na technologiích? Tedy na sektoru, který je letos opět v kurzu?



Základním měřítkem optimismu by ze skupiny „fundament“ byly asi valuace. Tedy poměry cen k ziskům PE, popřípadě poměry PE k dlouhodobějšímu očekávanému růstu. Tedy PEG. Pokud se podívám na data z Yardeni Research, vidím, že jeho PE počítané ze zisků očekávaných pro následující rok je na IT na 27. Což je téměř stejné, jako při extrému z roku 20/21. Jen do exotických hodnot z doby internetové bubliny mají tato čísla stále hodně daleko.



Klíčovou proměnnou tu jsou samozřejmě ony očekávané zisky. Následující graf ukazuje jejich vývoj a šedou křivkou vývoj zisků za posledních 12 měsíců. V každém časovém bodě tak vidíme, co firmy v IT sektoru vydělaly za poslední rok a co se od nich čeká/čekalo pro rok příští. Čím vzdálenější je červená křivka od šedé, o to vyšší růstová očekávání jsou. A je zřejmé, že v současné době vznikla situace, které je minimálně za posledních 8 let nevídaná:





Zdroj: Twitter



V letošním roce zamířily očekávané zisky po předchozí korekci opět nahoru, zatímco ty realizované stále klesají. Roztrhla se tak vazba držící po celou dobu posledních minimálně osmi let. A mezera se zvětšuje. Jinak řečeno, analytici nyní navzdory aktuálnímu snižování ziskovosti čekají do roka celkem mohutný růst. Pokud by se nedostavil, ono PE ve výši 27 by samozřejmě bylo „reálně“ ještě vyšší.



Celkem zajímavé pak je, že konsenzus dlouhodobějších růstových očekávání (pět let) se nyní nachází jen na cca 10 % ročně, zatímco standard posledních let se klonil spíše k 14 – 15 %. Poměr zmíněného PE k dlouhodobějšímu očekávanému růstu (PEG) pak u informačních technologií dosahuje hodnoty 2,5. Která už si nezadá ani s extrémy z vrcholu internetové bubliny.



Úvahami o ziskovosti a valuacích IT sektoru se dnes pevně prolínají nové technologie a zejména umělá inteligence AI. Co z tohoto pohledu trochu hapruje, je onen krátkodobější optimismus analytiků zřejmý z rozevřených křivek v grafu, kombinovaný s oním nízkým číslem dlouhodobějších očekávání (přispívajícím k vysokému PEG). Trocha perspektivy:



Kdyby tato očekávání nebyla na současných 10 %, ale na 15 %, PEG bude na 1,8. To je stále hodně vysoko v porovnání se standardem dlouhé řady let po prasknutí IT bubliny. Kdyby se očekávání zvedla dokonce na 20 % růst, je PEG na 1,35. A teprve to je historicky snesitelnější hodnota. Možná jsou přitom analytici teprve v procesu zvedání dlouhodobějších očekávání, zatímco ta krátkodobá již zvedli. Ale na dosažení nějakého standardnějšího PEG by pak ta první (konkrétně) pětiletá musela vzrůst téměř na dvojnásobek (tedy z 10 % na 20 %). Očekávání spojená s AI tedy nyní nejsou alespoň implicitně nijak nízko.



Suma sumárum: IT PE vysoko, PEG extrémně vysoko (ale na relativně nízkých dlouhodobějších růstech), krátkodobá očekávání utržená od aktuálního vývoje.



Na závěr malý dodatek: Valuace nejsou pouze reflexí očekávaného růstu, ale také bezrizikových sazeb a rizikových prémií. Pokud na straně prémií budeme počítat se standardním vývojem, jde o sazby. Ty nyní u desetiletých dluhopisů dosahují téměř 4 %, což je horní hranice hodnot z posledních 20 let. Samo o sobě by to tedy současné valuace relativně k průměru posledních 20 let mělo snižovat, ne hnát nahoru. Jinak řečeno, extrémy současných valuací to ještě nafukuje.