Kariérní příležitost: Staň se součástí týmu Patria Finance v oddělení Settlement

Zajímalo vás někdy, co se děje poté, co se klient rozhode koupit, prodat nebo převést své cenné papíry? Co se děje poté, co kupující a prodávající dokončí obchod? Nebo už to víte a chcete své znalosti dále rozvíjet v prostředí předního obchodníka s cennými papíry? V týmu Settlement Patria Finance víme, co se děje za oponou, a vy nyní máte skvělou příležitost stát se jedním z nás! Společnost Patria Finance, a.s. v současné době hledá nového kolegu/kolegyni na plný pracovní úvazek na pozici Pracovník vypořádání obchodů.

Jsme Patria Finance, a.s., prestižní tuzemský obchodník s cennými papíry s přítomností také na zahraničních trzích. Obsluhujeme více než 50 tisíc aktivních investorů na kapitálových trzích více než 30 zemí. Patria působí na trhu od roku 1994, stala se první investiční bankou v České republice.

Jsme členem jedné z největších a nejúspěšnějších finančních skupin v Evropě, nadnárodní banko-pojišťovací skupiny , dceřinou společností ČSOB. Skupina ČSOB patří mezi nejlepší zaměstnavatele na trhu. Jsme moderní společnost s přátelskou firemní kulturou, nadstandardními benefity i pracovním prostředím. Ceníme si profesionality a lidského přístupu. Profesionálové u nás mají prostor růst a rozšiřovat si dosavadní znalosti. U nás můžete začít i od nuly a získat své první zkušenosti v oblasti bankovnictví.

Náplň práce:

· vypořádání tuzemských a zahraničních obchodů s cennými papíry

· zajišťování finančního krytí na peněžních účtech určených pro vypořádání obchodů

· vypořádání převodů cenných papírů včetně kontroly finančního protiplnění

· zasílání vkladů/výběrů finančních prostředků na účty klientům

· komunikace s interním makléřským a obchodním týmem

· komunikace s bankami, custodiany, protistranami a klienty

· správa statických dat (databáze finančních prostředků, data zákazníků)

· pravidelný reporting regulátorovi trhu a oddělení Řízení rizik a Compliance

· komunikace se zákazníky, kontrola a zpracování konfirmací obchodů s cennými papíry

Co očekáváme?

· SŠ/VŠ vzdělání ekonomického zaměření; vhodné i pro absolventy

· orientace v problematice - praxe u obchodníka s cennými papíry nebo bance výhodou

· samostatnost, zodpovědnost, svědomitost, pečlivost

· schopnost analytického myšlení, týmové i samostatné práce

· ochota složit Zkoušku investičních nástrojů

· dobrá znalost angličtiny slovem i písmem

· aktivní znalost práce s MS Office (Excel, Word, Outlook)

Co nabízíme?

· zajímavou práci v příjemném kolektivu, prostor pro seberealizaci a osobní růst

· práci v prostředí jedné z nejmodernějších administrativních budov

· zaškolení do jednotlivých agend, možnost čerpat znalosti od zkušených kolegů

· zázemí stabilní společnosti, která je členem skupiny ČSOB a

· dobré platové podmínky, zaměstnanecké benefity

· pracovní poměr na plný úvazek, nástup možný ihned

V případě zájmu zašlete prosím životopis na hrabetova@patria.cz, nebo se přihlašte on-line přes kariérní portál skupiny ČSOB. Pokud neobdržíte pozvánku k pohovoru do 14 dnů po odeslání Vašeho životopisu, tak bychom Vám tímto chtěli poděkovat za Váš zájem pracovat ve skupině Patria, čehož si velice ceníme, ale bohužel jsme dali přednost jinému kandidátovi, jehož profil více odpovídal našim nárokům kladeným na hledanou pozici a přejeme Vám, aby Vaše hledání nového zaměstnání bylo úspěšné.

Odesláním svého životopisu potvrzujete, že jste se obeznámil/a s údaji o zpracování Vašich osobních údajů uvedených v Informačním memorandu pro uchazeče zde.