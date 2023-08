V Číně vznikají ve velkém hřbitovy elektromobilů, „podivné monumenty rozvoje této technologie“

Bloomberg informuje, že v řadě čínských měst se objevují parkoviště s „opuštěnými“ elektromobily. Počet těchto vozů má dosahovat tisíců a podle Bloombergu jde o důsledek dotací na výrobu elektromobilů, které poskytuje čínská vláda.



Linda Lew na Bloombergu popisovala, že čínská vláda se dotacemi snažila nastartovat nové odvětví a pomoci mladým automobilkám ve výrobě elektromobilů. Kvůli dotacím vznikla i řada přepravních společností, které používaly elektromobily. Postupně ale došlo k omezování dotací a provoz těchto firem se bez nich stává ztrátový. Vozy tak zůstávají nepoužité a jsou zaparkovány na „hřbitovech“.



Podle Bloombergu nyní elektromobily v Číně tvoří asi 60 % jejich globálního počtu a v zemi je velmi rozvinutá infrastruktura potřebná pro provoz těchto vozidel. Země se tak dostala do čela elektromobility v globální ekonomice, nicméně výsledkem je i následující:





Zdroj: Bloomberg



Podle Bloombergu někteří analytici míní, že fáze prvotního rozvoje doprovázená i vznikem řady přepravních společností používajících elektromobily byla v Číně důležitá. Vedla totiž ke „vzdělávání spotřebitele“, který poznal, že jde o „bezpečnou alternativu“. Čína ale i přesto stále nemá životaschopný trh, na němž by si běžné domácnosti tyto vozy kupovaly. V zemi přitom zároveň existuje přibližně 100 výrobců těchto aut. Lew k tomu dodala, že zmíněné hřbitovy elektromobilů jsou tak v určitém smyslu „podivným monumentem rozvoje elektromobility“.



Domácí média podle expertky o situaci informují a očekává se, že vozy budou zlikvidovány, některé mohou být prodány v aukci, ale u jiných není jejich budoucnost jasná. Řada přepravních společností totiž zbankrotovala a „teď není jasné, co se s těmito elektromobily dá dělat.“



Zdroj: Bloomberg