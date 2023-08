Activision a Microsoft v Británii nabídly ústupky, aby se mohly spojit

Americká společnost Blizzard prodá svá streamovací práva mimo Evropu firmě Entertainment. Oznámený krok je součástí snahy změnit podmínky transakce, v jejímž rámci hodlá firmu za 69 miliard dolarů (1,5 bilionu Kč) převzít americká softwarová společnost . Proti jejich plánu se totiž dosud staví regulační orgány v Británii. Informovala o tom dnes agentura Reuters.



Britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) zůstává jediným regulátorem, který návrh na největší akvizici ve videoherním průmyslu v historii odmítá schválit. Nutí tak , aby předložil ke schválení nový návrh, pokud chce svůj záměr úspěšně dotáhnout do konce.



Microsoft si chce prostřednictvím transakce zajistit populární videohry, jako je Call of Duty, Overwatch a Candy Crush, jejichž vydavatelem je právě Blizzard. Britský regulátor dnes uvedl, že si stojí za svým původním rozhodnutím akvizici zablokovat, pokud nebude ochoten podmínky transakce změnit.



Kvůli postoji britského úřadu se firmy rozhodly podmínky transakce upravit, aby zmizely obavy z narušení hospodářské soutěže. proto nyní odprodá cloudová streamovací práva mimo Evropský hospodářský prostor firmě , a to ke všem svým současným i budoucím hrám vydaným v příštích 15 letech a určeným pro osobní počítače i pro herní konzole.



"Podmínky transakce umožní firmě komerčně tato práva nabídnout jiným poskytovatelům videoherních služeb (včetně samotného Microsoftu) umístěných na cloudu," sdělil britský regulační úřad. Návrh, který teď předkládá k posouzení, podle CMA neznamená, že britský úřad navrhované transakci automaticky dává zelenou. Rozhodnutí vynese později.



Převzetí firmy Blizzard by bylo největší svého druhu v historii videoherního průmyslu. prodává herní konzoli Xbox a firmu chce získat, aby přidal další tituly do své streamovací služby Game Pass. Ta umožňuje hráčům stahovat si obsah do konzolí a mobilních telefonů.



Microsoft svým návrhem převzít firmu rozdělil regulační orgány v Británii, Evropské unii a ve Spojených státech. Jeho rivalové proti návrhu také protestovali. Například japonská společnost má obavy, že by mohl zastavit dostupnost velkých her pro videoherní systém PlayStation od .



Nejnovější verze hry Modern Warfare 2 ze série Call of Duty získala na tržbách za první víkend od zahájení prodeje miliardu dolarů (asi 22 miliard Kč), uvedla BBC. Více než polovina všech kopií prodaných na britském trhu byla pro herní konzolu PlayStation.