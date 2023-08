WSJ: Investiční skupina Roark Capital je blízko dohody o koupi Subway za 9,6 miliardy dolarů

Soukromá investiční společnost Roar Capital je blízko dohody o koupi amerického řetězce restaurací s rychlým občerstvením Subway za 9,6 miliardy USD (211,5 miliardy Kč). Uvedl to list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje. Dohoda by mohla být dokončena tento týden.



Subway je přední světovou značkou rychlého občerstvení. Má více než 37.000 restaurací ve více než 100 zemích, včetně České republiky. Je známý hlavně díky svým sendvičům, jejichž složení si zákazníci mohou dotvořit těsně před nákupem. Více než pět desetiletí firmu vlastní dvě rodiny zakladatelů.



Firma Subway v únoru oznámila, že zkoumá možnosti svého prodeje a najala si poradce, aby jí s tímto procesem pomohli.



Podle výzkumné společnosti Technomic je Subway osmým největším restauračním řetězcem v USA. Tržby ve 20.810 amerických restauracích loni činily 9,8 miliardy USD. V posledním desetiletí se ale společnost potýká s problémy, zavírá obchody a její franšízanti opouštějí systém, zatímco roste konkurence nových řetězců se sendviči. V roce 2019 se funkce ředitele ujal John Chidsey, jako první ředitel, který nepochází z rodiny zakladatelů, a snaží se o změny.



Subway postupně zavírá pobočky v USA, ale expanduje v zahraničí. Od roku 2021 podepsala 15 smluv s franšízanty v zahraničí, kteří by měli otevřít zhruba 9000 restaurací. Jednou z nich je i dohoda o otevření 4000 provozoven v Číně v příštích 20 letech.



Firma Roark není v investicích do restaurací a potravinářství nováčkem. Vlastní mimo jiné dodavatele preclíků Auntie Anne’s, řetězce se sendviči Arby’s a Jimmy John’s či značky zmrzliny Baskin-Robbins a Carvel.