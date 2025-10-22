Stovky světových osobností v prohlášení volají po zákazu vývoje superinteligence

Stovky světových osobností podepsaly prohlášení, ve kterém volají po zákazu vývoje tzv. superinteligence, tedy pokročilé fáze umělé inteligence (AI), která předčí lidi ve všech kognitivních úkolech. Podle signatářů by totiž superinteligence mohla vést až k zániku lidstva. K prohlášení svá jména připojili nositelé Nobelovy ceny z řad vědců, dále umělci, osobnosti ze světa technologií, ale také americký konzervativní komentátor Steve Bannon či britský princ Harry s manželkou Meghan Markleovou.
Mezi rizika superinteligence podle prohlášení patří také ztráta občanských svobod, ohrožení národní bezpečnosti či ekonomická zastaralost. Prohlášení navrhuje zákaz vývoje superinteligence, dokud nebude dosaženo "široké vědecké shody, že se tak stane bezpečně a kontrolovatelně" a zároveň za široké podpory veřejnosti.
Mezi signatáři jsou také spoluzakladatel společnosti Steve Wozniak, bývalá prezidentka Irska Mary Robinsonová či zakladatel konglomerátu Virgin Group Richard Branson. Výzvu podepsala například i česká europoslankyně Markéta Gregorová.
Za návrhem stojí nezisková organizace Future of Life Institute, která už více než deset let upozorňuje na rizika, jež podle ní inteligentní stroje představují pro lidstvo, píše agentura Reuters. Organizace založená v roce 2014 se na svém počátku těšila podpoře šéfa automobilky a vesmírné společnosti SpaceX Elona Muska nebo programátora a investora do technologií Jaana Tallinna.
Podobné výzvy k zákazu vývoje superinteligence čelí odporu řady hlasů z technologického odvětví či z vlády Spojených států. Kritici v minulosti podle Reuters uvedli, že znepokojení je neopodstatněné a že podkopává inovaci a ekonomický růst.
Podpora ze strany osobností, jako je Bannon, přesto reflektuje rostoucí znepokojení v souvislosti s AI mezi populisty, míní Reuters. Děje se tak podle agentury v době, kdy mnozí z nich s vazbami na kalifornské Silicon Valley, tedy centrum vyspělých technologií, zastávají vlivné pozice v republikánské administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa.