Agentura S&P Global snížila úvěrové ratingy několika amerických bank

Ratingová agentura S&P Global v pondělí snížila úvěrové ratingy a změnila výhled několika amerických bank. Varovala, že rizika ohledně financování a slabší ziskovost pravděpodobně otestují úvěrovou sílu sektoru. Informovala o tom agentura Reuters. Podobný krok učinila před dvěma týdny ze stejných důvodů agentura Moody's Investors Service.



S&P snížila úvěrové hodnocení bank Associated Banc-Corp a Valley National Bancorp kvůli rizikům ohledně financování a vyšší závislosti na zprostředkovaných vkladech. Snížila také rating UMB Financial, Comerica Bank a Keycorp, což zdůvodnila velkým odlivem vkladů a převládajícími vyššími úrokovými sazbami.



Prudký nárůst úrokových sazeb ztěžuje financování a likviditu mnoha amerických bank, uvedla S&P. Dodala, že vklady držené bankami pojištěnými Federální společností pro pojištění vkladů (FDIC) budou nadále klesat, dokud bude americká centrální banka (Fed) provozovat "kvantitativní zpřísňování".



Ratingová agentura také snížila výhled ratingu S&T Bank a River City Bank ze stabilního na negativní. Zdůvodnila to mimo jiné vysokou expozicí vůči sektoru komerčních nemovitostí. Agentura Moody's začátkem tohoto měsíce snížila rating deseti bank o jeden stupeň a zařadila šest bankovních gigantů, včetně Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street a Truist Financial do přezkumu kvůli možnému snížení ratingu.



KBW Bank Index, který odráží výkonnost hlavních amerických bank, v reakci od začátku srpna oslabil o 7 procent, směřuje tak k nejhoršímu měsíčnímu výsledku od březnového pádu regionálních bank, který vyvolal na trhu paniku.

Zdroj: Bloomberg



Začátkem tohoto roku vyvolal krizi důvěry v americký bankovní sektor krach finančních ústavů Silicon Valley Bank a Signature Bank. To vedlo k výběru vkladů u řady regionálních bank, přestože úřady zavedly mimořádná opatření, která měla posílit důvěru střadatelů.

Prudké zvyšování úrokových sazeb Fedem vytváří tlak na mnohé menší banky, které roky nemusely lákat střadatele na vysoké úroky. Zákazníci a firmy však aktuálně mají více příležitostí získat zajímavé výnosy, což vede k odlivu vkladů a následným problémům s likviditou (propad neúročených vkladů o 23 % za posledních 5 čtvrtletí). Banky pak mohou chybějící prostředky nahradit z jiných, dražších zdrojů financování nebo snížit velikost jejich rozvahy rozprodáním části úvěrového portfolia. Obě cesty však ukusují část potenciálních zisků bank.

"Ačkoli mnoho ukazatelů kvality aktiv stále vypadá příznivě, vyšší sazby vyvíjejí tlak na dlužníky," napsala agentura S&P Global. "Banky s významnou expozicí vůči komerčním nemovitostem, zejména v oblasti kancelářských úvěrů, by mohly zaznamenat největší napětí."

(Zdroj: Reuters, ČTK, Bloomberg)