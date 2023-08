Thomson Reuters: Stroje nemohou být zodpovědné za konečný produkt, klíčové věci kolem regulace umělé inteligence musí být jasné během pár let

Dříve pracovaly miliony lidí na půdě, nyní je to jen zlomek tohoto počtu. To na počátku rozhovoru o změnách, které na trh práce může přinést umělá inteligence, uvedl ředitel společnosti Thomson Reuters Steve Hasker. Podle něj jsou trh práce i firemní sektor v delším období dostatečně přizpůsobivé, otázkou je spíše to, jak bude situace vypadat v mezidobí. „Určitě tu bude potřeba adaptace,“ dodal Hasker.



Podle experta tedy poroste potřeba učit se práce s umělou inteligencí (AI) a to „učit se práce zodpovědné“. Tato nová technologie může přinést některé hluboké změny, celkově ale ve firmách jako Thomson Reuters „vládne velký optimismus“. S tématem úzce souvisí rovněž regulace a na Yahoo Finance se diskutovalo i o tom, jak AI změní chod vzdělávacího systému. Podle Haskera budou muset školy a univerzity změnit svůj systém tak, aby připravovaly odborníky schopné pracovat s umělou inteligencí.



AI bude vyžadovat vyšší aktivitu i na straně regulátorů a také profesních organizací. Yahoo k tomu ukázalo výsledky svého průzkumu, které ukazují, kdo by podle tázaných měl umělou inteligenci regulovat:





Podle 52 % dotázaných by tedy měly mít regulaci v této oblasti pod palcem profesní organizace, 25 % se domnívá, že by to měla být vláda, 12 % si myslí, že regulací by se měly zabývat zejména konkrétní firmy. Následuje 7% podíl těch, kteří další regulaci za nutnou nepovažují a 5 % dotázaných, kteří vidí jiné řešení.





Hasker se domnívá, že v budoucnu bude muset být jasně indikováno, co vytvořil člověk a co umělá inteligence. Týkat se to bude například právních dokumentů s tím, že technologie jako taková nemůže nést zodpovědnost za vytvořenou věc a produkt. Pokrok v oblasti AI je přitom hodně rychlý, tudíž i regulace se musí rozvíjet velmi rychle. Podle experta musí být klíčové věci vyjasněné během několika málo let.



