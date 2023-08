Akcie čínského developera Evergrande se propadly až o 87 procent

Akcie čínského developera China Evergrande Group, který se potýká s problémy, se dnes na burze v Hongkongu propadly až o 87 procent. Hongkongská burza obchodování s akciemi silně zadlužené realitní společnosti pozastavila loni v březnu a nyní obnovila. Evergrande je nejzadluženější developer na světě a nachází se v centru krize čínského realitního sektoru. Společnost uvedla, že "adekvátně" splnila všechny pokyny hongkongské burzy.



Od konce roku 2021 firma nezaplatila řadu dluhů. Příští měsíc budou soudy rozhodovat o plánu společnosti na restrukturalizaci zahraničních dluhových závazků v hodnotě téměř 32 miliard dolarů (712,6 miliardy Kč). Na konci minulého roku firma oznámila, že její dluh se zvýšil na 340 miliard dolarů.



Kvůli tažení Pekingu proti realitním firmám ztratily akcie firmy za poslední tři roky více než 99 procent své hodnoty. V roce 2020 začala v zemi platit pravidla, na základě kterých se kontroluje objem peněz, které si mohou velké realitní podniky půjčovat.



Hodnota firmy se dnes snížila až na 2,9 miliardy hongkongských dolarů (8,2 miliardy Kč). Během posledního obchodování s akciemi firmy, tedy před necelými 18 měsíci, měla hodnotu 21,8 miliardy hongkongských dolarů. Maximálního tržního ocenění společnost dosáhla v roce 2017, a to téměř 420 miliard hongkongských dolarů.



Obchodování s akciemi burza pozastavila 21. března 2022. Její hongkongské divize, China Evergrande New Energy Vehicle a Evergrande Property Services, obnovily obchodování v uplynulém měsíci po 16měsíční přestávce.



Obnovení obchodování s akciemi všech tří společností je pro skupinu Evergrande klíčové, protože její plán restrukturalizace zahraničního dluhu zahrnuje výměnu části dluhu za jimi kryté kapitálové nástroje. Pokud by pozastavení obchodování s akciemi dosáhlo 18 měsíců, hrozilo by Evergrande vyřazení z burzy.



"Je jen malá naděje, že Evergrande bude moci spoléhat při splácení dluhu na prodej domů, protože kupci nemovitostí budou dávat přednost státním developerům, a firma nebude moci využívat stimulační politiky," uvedl Steven Leung, který řídí ředitel hongkongskou banku UOB Kay Hian.



V neděli firma vykázala za prvních šest měsíců roku ztrátu 33 miliard jüanů (bezmála 101 miliardy Kč). Ve stejném období loni měla ztrátu 66,4 miliardy jüanů.



Finanční problémy Evergrande se rozšířily po celém realitním odvětví v Číně. Řada dalších developerů nesplácí své dluhy a zanechává po sobě nedokončené stavební projekty po celé zemi.