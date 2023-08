Víkendář: Dluhopisy se podle Siegela z hlediska dlouhodobého růstu bohatství v žádném případě nevyrovnají akciím. A produktivita udrží inflaci na uzdě

Americká ekonomika se dostává do období vyššího růstu produktivity. Jde o velmi dobré zprávy, a to i pro šéfa Fedu Jaye Powella. Vyšší produktivita totiž zajistí, aby produkt rostl bez inflačních tlaků a jde o zlatý makroekonomický scénář. Pro CNBC to uvedl Jeremy Siegel z University of Pennsylvania, podle kterého je tento vývoj i za růstem výnosů vládních dluhopisů.



Siegel poukázal na to, že reálné výnosy se nyní pohybují kolem 2 % a to je výrazně více než v období velmi nízkých sazeb. Nicméně podle profesora stále nejde o cestu, jak dosáhnout vyššího růstu bohatství, protože při 2 % ročně trvá 36 let, než se objem investovaných peněz zdvojnásobí. Siegel tak stále preferuje akciový trh před tím dluhopisovým.



Profesor zmínil současné valuace akciového trhu, kdy se poměr cen k ziskům pohybuje kolem dvaceti. Ani takové PE ale podle něj neodsunuje akcie ve vztahu k dlouhodobému růstu bohatství na vedlejší kolej. „V žádném případě nejsou z tohoto pohledu dluhopisy atraktivnější.“ Ovšem nemusí to platit z pohledu krátkého období, protože „během dvou let se může stát cokoliv“.



Na otázku týkající se monetární politiky ekonom řekl, že podle něj se od posledního zasedání FOMC mnoho nezměnilo a Fed bude až do dalšího zasedání v září pozorně sledovat vývoj v ekonomice a nová data. Rostoucí výnosy dluhopisů přitom nyní dál utahují finanční podmínky bez toho, aby Fed musel pokračovat ve zvedání sazeb. A zmíněné zvyšování růstu produktivity může zajistit, že sazby už nahoru nepůjdou.



Siegel na CNBC rozvedl, že během minulého roku se produktivita vyvíjela nejhorším způsobem za posledních sedmdesát let. Americké hospodářství totiž vytvořilo asi pět milionů pracovních míst v době, kdy produkt rostl jen utlumeným tempem. Letos je přijímána přibližně polovina nových zaměstnanců ve srovnání s rokem minulým, ale produkt roste zhruba dvojnásobně. Důvodem je právě prudké zvýšení produktivity, které je ojedinělé i z hlediska delší historie.



Produktivita bude podle profesora výraznou deflační silou, která bude držet inflaci pod kontrolou. K růstu mezd pak řekl, že pokud roste produktivita, lidé by to měli vidět na svých výplatách. K tomu reálné mzdy stále dohání to, co ztratily během posledních let. Podle Siegela tak mzdová spirála ve Spojených státech nehrozí, i když vyšší mzdy vytvoří negativní tlak na ziskovost některých firem. Jay Powell se tak mzdové spirály obává, ale Siegel podle svých slov ne.





Na další otázku týkající se reálných sazeb profesor uvedl, že ty se obvykle pohybují v souladu s reálným produktem. Je tomu tak i nyní, kdy se silný růst ekonomiky promítá do reálných sazeb. Z hlediska akcií je pak také důležité, že vyšší reálné sazby jdou ruku v ruce se silným hospodářským růstem a podle experta tak ceny akcií mohou jít ještě výš.



Zdroj: CNBC