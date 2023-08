Víkendář: Pár firem potřebuje aktivismus, letos si ale investoři v této oblasti lížou rány

Aktivismus je ze strany akcionářů někdy důležitý proto, aby vlastníci společností v nich prosadili dobrou alokaci kapitálu, management a strategii. Většina firem je přitom v těchto oblastech v pořádku, ale občas se objeví nějaká, kde je zapotřebí zásahu akcionářů tak, aby se vrátila „na tu správnou cestu“. Pro Bloomberg to uvedl aktivistický investor Greg Taxin ze společnosti Spotlight Advisors.



V oněch výjimečných případech může podle experta například špatně fungovat dozorčí rada nebo vedení společnosti nemá potřebné dovednosti na to, aby zvyšovalo její hodnotu. Pak je dobré, když existuje „pojistka“ ve formě aktivistických akcionářů, kteří se podílí na potřebné změně a prosazují ji. Takovým firmám totiž pomáhá, pokud akcionáři aktivně přicházejí s nápady, jak věci zlepšit a tyto nápady se snaží prosadit. Podle investora je ze stejných důvodů tato činnost důležitá i pro fungování kapitálových trhů.



Aktivismus akcionářů může jít od posílání dopisů a žádostí o změny až po soudní spory. Taxin k tomu dodal, že důležitou oblastí jsou tu i fúze a akvizice, protože akcionáři se někdy mohou domnívat, že nějaké firmě by prospěl jiný strategický vlastník než ten současný. V současné době tu ale hrají roli vysoké valuační násobky, vyšší sazby, které zvedají náklad financování, a větší opatrnost private equity společností.



Minulý rok si také aktivističtí investoři vedli podprůměrně, a to se projevuje i na jejich letošní aktivitě, protože si „stále lížou rány“. Spolu s uvedeným stavem v oblasti fúzí a akvizic to nyní vede k celkovému letošnímu útlumu aktivity v této oblasti. V posledních deseti letech také podle experta vzniklo celé nové odvětví zaměřené na asistenci firmám, které se dostanou do sporu se svými aktivistickými akcionáři (tzv. proxy fights). Často tu přitom dochází k tomu, že ředitelem firmy je zkušený manažer, který má za sebou řadu úspěchů, ale jeho současná činnost je kritizována a zpochybňována ze strany některých akcionářů.



Taxin se domnívá, že obecně akcionáři z aktivismu těží, a to jak v konkrétních společnostech, tak na celém trhu. Aktivismus totiž podle něj připomíná vedení společností, že existuje kontrola jeho činnosti a tím jej orientuje na cestu k tvorbě hodnoty pro akcionáře. Na otázku týkající se ESG pak investor odpověděl, že jde o téma, kterým se vedení firem nyní zaobírá. Nicméně když jemu volá někdo z vedení nějaké společnosti a chce radu či pomoc, většinou to není z oblasti ESG, ale z oblasti snah o změnu ve vedení firmy, její kapitálové struktury a podobně. „Lidé se o ESG starají, ale nejde o věc, která by vyvolávala takovou nervozitu ve vypjatých situacích,“ dodal Taxin.



Zdroj: Bloomberg