NVIDIA šla svou cestou a vyplatilo se jí to. U umělé inteligence nyní budou investoři uvažovat konkrétněji

Akciový stratég Scott Chronert na Yahoo Finance tvrdil, že téma umělé inteligence doposud působilo na akciový trh tak, že z něj těžila zejména sedmička největších technologických firem. Nyní začnou investoři o umělé inteligenci a jejím vlivu na firemní sektor uvažovat konkrétněji a specifičtěji.



Na Yahoo se hovořilo o tom, že trhy začínají klást větší důraz na to, jak se nové technologie skutečně projevují na výsledcích firem. Nestačí tak už jen hovořit o jejich potenciálu, je nutné „jej vidět“. Chronert k tomu dodal, že tu jde o trend a rozlišení toho, jak se výsledky mění v důsledku ekonomického cyklu a právě v důsledku strukturálních změn. Některé firmy přitom mají podle stratéga už jasně definovanou cestu ohledně toho, co může umělá inteligence přinést na straně tržeb a zisků. Jiné jsou teprve ve fázi, kdy se mění jejich strategie.



Na Yahoo se diskutovalo i o akciích společnosti NVIDIA, která je úzce spojovaná s umělou inteligencí. Dan Howley poukázal na její „dominantní“ tržní podíl na trhu s čipy, které jsou vhodné pro práci s umělou inteligencí. Podle experta je v tomto ohledu NVIDIA podobná Applu, který má také na svém trhu výrazný podíl. Howley míní, že jde o výsledek předchozí strategie firmy, která se dříve zaměřovala zejména na počítačové hry a pak dala volnou ruku svým lidem v oblasti rozvoje nových technologií. Výsledkem je její současný náskok před konkurencí.



Howley řekl, že si pamatuje dobu, kdy NVIDIA investovala zdroje do oblasti umělé inteligence a „lidé po ní chtěli, aby se více věnovala hrám.“ Nyní mají problémy firmy, které se novým směrem nevydaly. Na Yahoo v této souvislosti ukázali porovnání výkonů akcií společností NVIDIA, a AMD.





Zdroj: Yahoo Finance



Howley se domnívá, že AMD je stále významným hráčem na trhu, nyní jej ale může brzdit fakt, že vyrábí jak CPU, tak GPU. Tedy centrální procesorové jednotky a jednotky grafického zobrazování. Na jednu stranu to sice lze považovat za výhodu, protože „firma je v obou oblastech“. Na stranu druhou „je ale její pozornost rozdělena“. NVIDIA se zaměřuje jen na GPU a to nyní představuje její výhodu. K tomu pracuje „se softwarem, který stojí za hardwarem,“ což tuto výhodu násobí.

Rizikem pro společnost NVIDIA může být dodavatelský řetězec a Čína. Tedy exporty do této země, kterých by se mohly dotknout sankce uvalené Spojenými státy. Vedení firmy ale tvrdí, že nyní tu žádné problémy nejsou.





