SAB Finance a.s.: Oznámení o úpisu akcií za využití práva na přednostní úpis

Představenstvo společnosti SAB Finance a.s., IČO: 24717444, se sídlem Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16383 (dále též „Emitent“) tímto činí



OZNÁMENÍ O ÚPISU AKCIÍ ZA VYUŽITÍ PRÁVA NA PŘEDNOSTNÍ ÚPIS 1. KOLO A POČÁTKU BĚHU LHŮTY K VYUŽITÍ PRÁVA NA PŘEDNOSTNÍ ÚPIS



Představenstvo Emitenta rozhodlo dne 23. 8. 2023 na základě pověření valné hromady Emitenta ze dne 28. 6. 2023 o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 183.018.824, - Kč vydáním akcií v počtu 471.698 kusů akcií znějících na jméno v zaknihované podobě v nominální hodnotě 388, - Kč na jednu akcii.



Emitent požádal Českou národní banku o schválení prospektu pro akcie určené k veřejné nabídce dle čl. 20 Nařízení evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 o prospektu, který se má uveřejnit při veřejné nabídce cenných papírů anebo jejich přijetí na obchodovaní na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2009/71/ES.



Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne 28. 8. 2023 vedené pod č. j.: 2023/109464/CNB/570, které nabylo právní moci dne 30. 8. 2023. Prospekt byl uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na internetových stránkách Emitenta na adrese www.sab.cz, sekce PRO INVESTORY.



První kolo úpisu, ve kterém mohou akcionáři Emitenta upisovat akcie v rámci svého práva na přednostní úpis i mimo něj, se koná od 6. 9. 2023 do 20. 9. 2023 (dále též „první kolo úpisu“).



Stávající akcionáři držící akcie Emitenta k rozhodnému dnu pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií jsou oprávněni v rámci zvýšení základního kapitálu Emitenta upsáním akcií dle § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, využít práva na přednostní úpis akcií. Akcionář Emitenta má přednostní právo upsat akcie v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu Emitenta, s tím, že na 1 dosavadní akcii připadá přednostní právo k upsání 471.698 / 2.577.320 akcie. Lze upisovat pouze celé akcie, přičemž se zaokrouhluje na celé jednotky dolů. Akcionář Emitenta může v prvním kole úpisu uplatnit své právo na přednostní úpis akcií tak, že ve lhůtě od 6. 9. 2023 do 20. 9. 2023 podá žádost o zápis do listiny upisovatelů (i) na e-mailovou adresu SAB Finance upis@sab.cz, nebo (ii) v případě, že mají podepsanou kompletní klientskou dokumentaci požadovanou společností SAB o.c.p., a.s., IČO: 35 960 990, se sídlem Bratislava mestská časť Staré Město 811 09, Slovenská republika (dále jen „Obchodník“) emailem na adresu upis@sabocp.sk nebo (iii) osobně na jakémkoliv obchodním místě Obchodníka.



Emisní kurs akcií, za který bude Emitent akcie vydávat, je 1.060, - Kč na 1 kus akcie. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií je 28. 8. 2023. V případě, že se stávající akcionář rozhodne upsat akcie je povinen zcela splatit emisní kurs bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Emitenta č. 1034704/2070, a to před zápisem do listiny upisovatelů. Lhůta pro splacení emisního kursu je 5 (pět) pracovních dnů od podání žádosti o zápis do seznamu upisovatelů, přičemž emisní kurs musí být v plné výši splacen nejpozději v poslední den lhůty k úpisu příslušného kola úpisu.



V případě, že stávající akcionář neuplatní své právo na přednostní úpis na základě výzvy představenstva Emitenta k uplatnění práva na přednostní úpis ve shora uvedené lhůtě, nemůže toto právo na přednostní úpis dále uplatnit. Pokud na základě výzvy představenstva Emitenta k uplatnění práva na přednostní úpis nebudou uplatněna práva na přednostní úpis ke všem upisovaným akciím, neuplatněná práva na přednostní úpis zanikají a žádné další kolo přednostního úpisu akcií plynoucího z vlastnictví akcií se nekoná. Neupsané akcie budou případně nabídnuty ve druhém kole úpisu pro všechny investory.



