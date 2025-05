Prodej elektromobilů ve světě letos přesáhne 20 milionů, očekává organizace

Prodej elektrických a plug-in hybridních vozidel překročí letos v celém světě 20 milionů a na prodeji nových aut se budou tyto vozy podílet alespoň z 25 procent. Jejich podíl na celkovém prodeji aut se bude nadále zvyšovat a do roku 2030 se navzdory nejistotě zvýší na 40 procent. Ve svém výhledu trhu s elektromobily to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).



Zpráva ukazuje, že navzdory ekonomickým problémům, které nepříznivě ovlivňují automobilový sektor, celosvětový prodej elektromobilů dál trhá rekordy. Elektrické modely aut jsou totiž stále dostupnější. Loni se prodalo více než 17 milionů elektromobilů, čímž se jejich podíl na globálním trhu s automobily poprvé zvýšil nad 20 procent.



V prvních třech měsících letošního roku se prodej elektromobilů ve světě meziročně zvýšil o 35 procent. Všechny hlavní trhy a mnoho dalších zaznamenaly nové rekordy, co se počtu prodaných elektromobilů týče.



Čína si udržuje pozici lídra trhu s elektromobily, které se loni na celkovém prodeji aut v Číně podílely téměř polovinou. Prodalo se jich tam více než 11 milionů, což odpovídá celkovému počtu elektromobilů prodaných v celém světě v roce 2022. Silný růst prodeje elektromobilů registrují hlavně rozvíjející se ekonomiky, včetně zemí v Asii a Latinské Americe, kde loňský růst přesáhl 60 procent.



"Prodej nadále dosahuje nových rekordů, což má zásadní dopad na mezinárodní automobilový průmysl,“ uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol. "V letošním roce očekáváme, že více než jedno auto ze čtyř prodaných na celém světě bude elektrické, přičemž růst se v mnoha rozvíjejících se ekonomikách zrychlí," dodal.



Ve Spojených státech se prodej elektromobilů v loňském roce zvýšil přibližně o deset procent. V Evropě prodej stagnoval, neboť odezníval vliv dotačních programů a dalších pobídek. Podíl elektromobilů na trhu zůstal kolem 20 procent.



V prvním čtvrtletí letošního roku se v zemích Evropské unie podle údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA).prodalo 412.997 bateriových elektromobilů, což byl meziroční nárůst o 23,9 procenta. Nejvyšší růst byl v České republice, a to o 140,8 procenta na 3113 vozů. Počet registrací plug-in hybridů se v EU meziročně zvýšil o 1,1 procenta na 207.048 vozů, nejvíce pak v Lotyšsku, a to o 344,4 procenta na 480 vozů.