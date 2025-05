Bezvavlasy: Tržby e-shopů vzrostly meziročně o 40 procent

Beauty skupině Bezvavlasy vzrostly v prvním čtvrtletí online tržby o 40 procent na rekordních 121 milionů korun. Mezi klíčové růstové faktory patřila expanze na zahraniční trhy, zařazení parfémů do sortimentu, výrazné posílení kapacity centrálního skladu a otevření nových výdejních míst. K pozitivnímu vývoji online tržeb přispívají i první synergické efekty z akvizice společnosti Hair Servis. Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024 plánuje skupina zveřejnit v červnu.



Zdroj: Bezvavlasy



Zatímco podle dat Heureka.cz rostl český e-commerce trh v prvním čtvrtletí 2025 meziročně o 4 %, beauty skupina Bezvavlasy dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2025 meziročního nárůstu online tržeb o 40 %. Historicky tvořily online tržby cca 40-50 % celkových tržeb skupiny. Za silným růstem stojí kombinace expanze na nové trhy, rozšiřování produktového portfolia a efektivní využívání technologií i logistické infrastruktury.



Tradičně silné trhy – Česká republika (bezvavlasy.cz), Slovensko (bezvavlasy.sk) a Maďarsko (cosmetino.hu) – zaznamenaly růst přes 15 %, a klíčovým tahounem byly také dva nové trhy otevřené koncem roku 2024: Rumunsko (parminunat.ro) a Chorvatsko (cosmetino.hr). Ty se v Q1/2025 podílely již 9 % na celkových online tržbách. „Úspěch na nových trzích potvrzuje škálovatelnost naší platformy. Veškerý provoz je řízen z České republiky, technicky fungujeme na jednotné infrastruktuře a logistika zůstává centralizovaná. To nám umožňuje vstupovat na nové trhy s minimálními dodatečnými náklady,“ komentuje aktuální výsledky Nicolas Eich, e-commerce ředitel skupiny Bezvavlasy.



Zdroj: Bezvavlasy



Díky loňské akvizici specializovaného e-shopu Cosmo se skupině podařilo úspěšně rozvinout novou produktovou kategorii parfémů. V prvním čtvrtletí 2025 přinesly parfémy tržby ve výši 1,6 milionu Kč. K růstu přispěla také aktivní marketingová komunikace – reklama v metru a televizním vysílání. Výsledkem je rozšíření zákaznické základny a nárůst počtu objednávek o 61 % oproti stejnému období loňského roku – z 66 158 na 106 936. I přes rychlý růst se daří skupině držet nadstandardní zákaznickou zkušenost, když spokojenost zákazníků dosáhla 98 % oproti 96,77 % zbytku trhu (dle dat Heureka).



Skupina zároveň maximalizuje synergie s Hair Servis. Síť 20 poboček slouží nejen jako profesionální distribuční kanál, ale i jako výdejní místa pro koncové zákazníky. V prvním čtvrtletí 2025 bylo do fyzických prodejen Bezvavlasy a Hair Servis doručeno 5885 objednávek. V březnu navíc skupina úspěšně integrovala další e-shop – mameradivlasy.cz – který dříve vlastnil Hair Servis. Technicky i logisticky nyní funguje na stejné platformě jako ostatní e-shopy skupiny.



Klíčovým projektem fúze Hair Servis je centralizace celé skupinové logistiky do skladu v Boru a s tím související migrace IT systémů. Realizace rozšíření kapacit skladu skrze investice do nových skladových technologií již nyní probíhá, a měla by být dokončena v tomto čtvrtletí. Následné stěhování regionálních skladů bude probíhat postupně během celého letošního roku. Důležité pro sjednocení logistiky byla migrace regionálních poboček Hair Servis pod jednotný ERP systém, která proběhla úspěšně.



Skupina Bezvavlasy předpokládá zveřejnění konsolidované účetní závěrky do 30. června. Společně s ní zveřejní i finanční výhled pro celý rok 2025.