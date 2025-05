Tržby prodejce bot Footshop v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly na 422 mil. Kč

Tržby prodejce streetwearové obuvi Footshop v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 45 procent na 422 milionů korun. Zisk EBITDA před započtením úroků, daní a odpisů činil 31 milionů korun, což bylo o 32 procent více než ve stejném období loni. Vyplývá to z předběžných výsledků, které dnes Footshop poskytl ČTK. Hrubá marže skupiny podle nich meziročně stoupla o 54 procent na 187 milionů korun.



"Výsledky za první čtvrtletí potvrzují pokračující růst napříč trhy i segmenty a navazují na historicky nejúspěšnější rok 2024," uvedl zakladatel a ředitel Footshopu Peter Hajduček. V letošním prvním čtvrtletí podle něj firma spustila e-shopy v deseti nových regionech. "Značku Queens jsme posílili otevřením první vlajkové prodejny v centru Prahy a připravujeme další expanzi kamenných obchodů Footshopu v klíčových evropských městech," doplnil Hajduček.



Skupina aktuálně provozuje šest kamenných poboček, přičemž dvě v Praze a po jedné v Bratislavě, Budapešti, Bukurešti a Varšavě. Další by chtěla otevřít v Sofii, Aténách, Berlíně, Paříži, Lyonu nebo Marseille.



Pro letošní rok firma cílí na tržby 1,8 až dvě miliardy korun a na zisk EBITDA 150 až 180 milionů korun. Do roku 2029 chce skupina tržby zvýšit na 2,6 až tři miliardy korun.



Tržby skupiny Footshop loni meziročně vzrostly o třetinu na zhruba 1,4 miliardy korun. Zisk EBITDA před započtením úroků, daní a odpisů stoupl přibližně dvojnásobně na 117 milionů korun.



Společnost Footshop Hajduček založil v roce 2012 v Praze. Firma distribuuje prémiové řady obuvi i oblečení značek , , Converse či Vans. V červnu roku 2023 firma WOOD SPAC One ze skupiny Wood & Company oznámila, že ve skupině Footshop za 445 milionů korun odkoupila podíl 48,5 procenta. Od předloňského srpna jsou také akcie Footshopu veřejně obchodovatelné na trhu Standard Start pražské burzy.

Foto: Footshop