Czechoslovak Group připravuje dluhopisy až za deset miliard Kč

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) připravuje emisi dluhopisů v celkové hodnotě až deset miliard korun. Vyplývá to z rozhodnutí České národní banky (ČNB), na které dnes upozornil web e15.cz. Skupina vlastněná podnikatelem Michalem Strnadem hodlá peníze využít na podporu dalšího růstu a k posílení své kapitálové struktury.



CSG minulý týden informovala, že v nejbližší době plánuje vydat korunové zajištěné dluhopisy v celkové předpokládané hodnotě až pět miliard korun s možností navýšení na dvojnásobek. Nominální hodnota jednoho dluhopisu bude 10.000 Kč. Pevný výnos má podle prospektu schváleného ČNB činit 5,75 procenta ročně a datum splatnosti je 10. června 2030.



Skupina hodlá požádat o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu pražské burzy. Koordinátorem emise je Česká spořitelna.



"CSG používá dluhopisy emitované v Česku pro své financování již od roku 2016 a objemy emisí, a tedy i zájem investorů, se postupně zvyšují. Získané prostředky používá skupina pro financování svého růstu, ať už organického, tedy investic do výroby a nových hal, nebo akvizičního," řekl k nové emisi mluvčí zbrojovky Andrej Čírtek webu e15.



Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army, výrobce radarů Retia nebo slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group. Výrobní závody má CSG kromě Česka a Slovenska také ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii a USA. Celkem zaměstnává přes 14.000 lidí.



Loni CSG podle výroční zprávy meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur (asi 13,2 miliardy Kč). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur (100,5 miliardy Kč). Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor.



Do tržeb čtyř miliard eur CSG počítá i prosincový výsledek výrobce malorážkové munice Kinetic Group, kterého koupila loni v listopadu. S výsledky Kinetic Group za celý rok 2024 dosáhly tržby CSG 5,2 miliardy eur (130,6 miliardy Kč).