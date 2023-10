Dlouhodobý investiční produkt: Jak si zvýhodněným investováním přilepšit ve stáří?

Česko s rokem 2024 radikálně změní stávající možnosti zajištění se ve stáří. Po bok stávajících produktů, především penzijka, konečně otevře cestu také chytrému a daňově zvýhodněnému investování. Poslanecká sněmovna nedávno schválila zatím v prvním čtení návrh zákona, který zavádí Dlouhodobý investiční produkt (DIP). Češi s ním získají násobně více možností, jak investovat s daňovými výhodami a konečně nejen na spoření ale i investice využít příspěvek svého zaměstnavatele. Co je DIP a jak jej využít k bohatšímu životu v pozdějším věku, s výnosem potenciálně mnohem zajímavějším než dosud v průměru nabízejí stávající produkty? Jaké jsou hlavní výhody DIP a co pro vás v tomto směru připravuje Patria Finance?

Novinka pro zajištění ve stáří: Co to je Dlouhodobý investiční produkt

Dnes stát zajištění se ve stáří podporuje životním pojištěním a penzijním spořením (v původní podobě penzijního připojištění či doplňkového spoření). Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je klíčovou novinkou, která přivede více lidí k investování, jehož výsledek následně využijí v „důchodu“. DIP by měl od 1. ledna 2024 vytvořit novou alternativu zajištění ve stáří s potenciálně vyšším čistým zhodnocením a přitom daňovými výhodami i možností příspěvku od zaměstnavatele.

Při dodržení stanovených podmínek bude mít DIP stejné daňové zacházení jako penzijní fondy a životní pojištění, daňové zvýhodnění tak konečně získá i člověk investující přímo do veřejně obchodovaných finančních instrumentů, tedy zejména do akcií, ETF a dluhopisů. (V DIPu budou nicméně i investiční fondy, evidovány budou moci být také zůstatky na bankovních účtech nebo zajišťovací deriváty, sloužící k zajištění rizik na investičním portfoliu DIP).

Místo spoření investice a jejich daňové zvýhodnění

Už dnes značný podíl investorů zajištění ve stáří řeší právě dlouhodobým investováním do akcií, ETF, dluhopisů či jejich kombinace. V Patria Finance, která je vedoucím retailovým obchodníkem s cennými papíry na českém trhu, je to jednoznačně vidět ve službě automatického investování skrze ETF indigo, kde investiční cíl zajistit se ve stáří volí dvouciferný podíl investorů. Totéž je patrné u přímého investování do konkrétních ETF se zvýhodněnými poplatky skrze službu Patrie „Pravidelné investice“, ale i u přímých investic do konkrétních akcií, ETF či dluhopisů na kapitálových trzích.

První rovinou zvýhodnění investic s DIP je sleva na dani, konkrétně možnost odpočtu ze základu daně do výše 48 tisíc korun ročně. Tato částka je vztažena ke všem podobám spoření či investování na stáří, tedy včetně penzijka či životního pojištění. U DIP ale neexistuje spodní hranice pro daňové zvýhodnění (která je ve stávajícím penzijku 1 000 Kč měsíčně a nově by měla být 1 700 Kč) a uplatnit tak půjde celá investice. Z limitu daňové podpory vyplývá, že pokud bude mít investor pouze DIP, při investici 4 tisíce korun měsíčně na dani ušetří ročně 7,2 tisíce korun.

Další atraktivní složkou DIP je dle návrhu možnost příspěvku zaměstnavatele. Motivací pro něj je oproštění od platby sociálního a zdravotního pojištění až do výše 50 tisíc korun a to stejně jako u daňového zvýhodnění účastníka za všechny produkty investování či spoření na stáři dohromady. Pokud tedy svému zaměstnanci dá ročně zaměstnavatel 50 tisíc korun bez daní či odvodů na investování v DIP, získá zaměstnanec bezmála dvojnásobek částky, kterou by po zdanění a odvodech dostal v čisté mzdě. Jde tak o značný roční rozdíl investic a potenciálních výnosů při dlouhodobém investování na stáří.

Koláč státní podpory DIP kompletuje dle návrhu osvobození výnosů i příspěvků zaměstnavatele od daně z příjmů u fyzických osob. Daněny dle předkládané normy nejsou například ani příchozí dividendy z akcií.

Pokud jmenujeme výhody DIP, jsou i nevýhody? Proti stávajícímu penzijku, které ale také projde proměnou, je to příspěvek státu. Ten na penzijku získáváte, v DIP nikoli. Ruku na srdce, kombinace státního příspěvku a příspěvku zaměstnavatele je pro řadu stávajících střadatelů výraznou omluvenkou, proč tolerují výnosy zejména na konzervativnějších plánech hluboko pod inflací či i blízko nuly. Dodejme, že u opatrných penzijních plánů může být nízké zhodnocení vykoupeno garancí vložené částky, což investování nenabídne. Avšak nikoli státní příspěvek, ale právě dlouhodobé zhodnocování peněz je zásadním motorem pro finální částku, kterou budu mít k dispozici v důchodu a investování konec konců svojí podstatou mnohem více odpovídá dlouhodobosti cíle, kterým zajištění ve stáří je.

Stejnou normou, kterou bude zaveden DIP, má dojít také na úpravu stávajícího penzijka. Jakou? Dle dosavadních informací se částka, která není podpořena státním příspěvkem, posune výše a to ze 300 na 500 Kč. Vklad pro maximalizaci příspěvku se pak má posunout z tisíce korun na 1700 Kč. Samotný maximální příspěvek pak z 230 na 340 Kč. Výše příspěvku by nově měla být v tomto rozmezí vždy 20 %. DIP v tomto směru státní příspěvek nenabídne, ale jednodušší daňové zvýhodnění ano, vyplývá z dosavadních informací.

Podmínkou, která souvisí s dlouhodobostí cíle, je investovat nejméně 10 let a investice v jak v DIP tak v novém penzijku nevybrat před 60. rokem života. Pokud ano, investor o daňové výhody zpětně přijde. Ohledně penzijka ještě bude probíhat diskuze, zda bude nějakým způsobem omezena forma výplaty finančních prostředků, např. povinnou rentou.

I v novém doplňkovém penzijním spoření má pak dojít na zavedené nového typu fondu, nazvaného alternativní účastnický fond, který získá možnost volnější investiční strategie, tedy více rizika s potenciálem vyššího zhodnocení.

Kdo může DIP nabízet? "V Patria Finance jsme připraveni"

DIP budou moci nabízet instituce pod dozorem a s licencí České národní banky, tedy především obchodníci s cennými papíry jako je i Patria Finance, investiční společnosti nebo banky. „V Patria Finance spravujeme investice přesahující 70 miliard korun pro více než 50 tisíc českých investorů a investorek. Investování skrze DIP pro naše klienty přineseme hned jakmile to zákon umožní. Zákon zatím nicméně prochází svou legislativní cestou, musíme vyčkat na jeho finální podobu a potvrzení. DIP jednoznačně vnímáme jako cestu, která posiluje a oceňuje vlastní zodpovědnost a investování staví na roveň stávajících spořících cest, pokud jde o zajištění se ve stáří. Zásadní je, že DIP umožní rozložit peníze určené na stáří s daňovou výhodou mezi mnohem více různých aktiv, čímž skrze diverzifikaci na jedné straně snižuje riziko, souběžně umožní investice do výkonnějších aktiv, především akcií,“ komentuje záměr generální ředitel Patria Finance Richard Podpiera. „Věříme, že DIP bude inspirovat k aktivnějšímu budování zdrojů pro období po skončení produktivního věku a tyto zdroje nasměruje do kapitálového trhu,“ dodává Richard Podpiera.