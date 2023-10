TOP investice Čechů a Češek podle Patria Finance: silná jména, dividendy i AI. DIP vzpruhou příštího roku pro investory i trh?

Jaké akcie a ETF jsou nejvíce vyhledávány českými investory a investorkami a proč? Největší retailový obchodník s cennými papíry Patria Finance přináší exkluzívní žebříček na datech jeho více než 50 tisíc klientů a klientek za třetí čtvrtletí roku 2023, obohacený o komentáře analytiků Patria Finance k výhledu pro trhy a nejvyhledávanější tituly.

Pražská burza: Vévodí a banky, boduje nováček trhu START mmcité

Energetika je dlouhodobě nejobchodovanějším titulem mezi klienty Patria Finance na pražské burze. Titul se v dosavadním průběhu roku 2023 podíval až nad metu 1200 korun za akcii, mísí se na něm kombinace rekordních výsledků, podpořených vysokými cenami elektřiny, rekordní dividendy s tématy daně z nadměrných zisků a potenciální transformací společnosti. je z pohledu aktivity tuzemských investorů následován trojicí bankovních jmen v pořadí , a Moneta. Páté místo obsahuje civilně zbrojařský titul COLT CZ. V rámci nejvíce vyhledávaných titulů následují skupina a typicky pro dividendu držený ČR.

Mezi nejvíce obchodované tituly klienty Patria Finance se prosadilo letošní IPO na trhu START pražské burzy, společnost mmcité. Firma designéra Davida Karáska vyrábí originální městský mobiliář, vytrvale roste a realizace má v desítkách zemí včetně nejnáročnějších západních trhů. Zájem o IPO ze strany investorů byl obrovský, emise byla přeupsána o více jak 128 %. Na úpisu spolupracovala také Patria Finance.

Podíl investic do tuzemských titulů se u klientů Patria Finance pohybuje typicky kolem 20-25 %. Jak trh a vyhlídky pro jednotlivé klíčové akcie komentují analytici Patria Finance?

„Od začátku letošního roku dosáhl index pražské burzy PX-TR, který zohledňuje výplaty dividend, zhodnocení o 22 %. Svou výkonností za uplynulá tři čtvrtletí se domácí burzovní index řadí k nejvýkonnějším v rámci starého kontinentu a s rezervou překonává letos i širší zámořský akciový index S&P 500. Tahounem pražského burzovní indexu v letošním roce jsou zejména akcie energetické společnosti s celkovým výnosem (kapitálové zhodnocení + dividendový výnos) téměř 50 %. I přes výrazné zhodnocení od začátku roku se domníváme, že cena akcií stále plně neodráží střednědobý ziskový potenciál společnosti. Na krátkodobém horizontu budou ale akcie ovlivněny potenciálními kroky vlády ať už v případě 1) rozhodnutí o zrušení / ponechání daně z mimořádných zisků po roce 2023 nebo 2) představení potenciální restrukturalizace společnosti,“ uvádí akciový analytik Patria Finance Michal Le.

„Rovněž těžké váhy z finančního sektoru patřily svou výkonností k tomu lepšímu v rámci evropského bankovního měřítka. Rakouské finanční tituly benefitovaly z růstu úrokových sazeb v eurozóně a domácí bankovní tituly se na pozadí pozitivního sentimentu v evropském finančním sektoru prezentovaly také solidní výkonností. Cílové ceny Patrie pro jednotlivé finanční tituly indikují, že ani v jejich případě nebyl z našeho pohledu výnosový potenciál vyčerpán,“ dodává Michal Le, který se v analytickém týmu Patria Finance soustředí na pražskou burzu a region střední a východní Evropy a analyticky pokrývá titul .

Spojené státy: V čele , či . Nechybí

Americké akcie vládnou s podílem kolem 60 % investicím klientů Patria Finance. Žebříčku nejobchodovanějších amerických akciových titulů pak vévodí silná technologická jména. Technologickou ikonu následuje výrobce elektromobilů pod taktovkou Elona Muska a softwarový a dnes již také cloudový gigant . Čelní trojice je následována a čipařskou ikonou a lídrem na poli umělé inteligence (AI), společností . Na čelním pozicích nechybí Meta, provozovatel sociální sítě , e-commerce gigant či zástupce finančního sektoru v podobě banky .

Společnosti a jsou zařazeny na seznamu dlouhodobých investičních tipů analytiků Patria Finance. Meta jej nedávno opustila s výnosem v řádu desítek procent.

„Z pohledu v Patrii nejvíce obchodovaných amerických titulů je stále znát vliv horečky kolem AI, která je de facto jedinou letošní oporou trhů, zato ovšem pořádnou. Zároveň se povětšinou jedná o největší a nejlikvidnější emise na amerických a tedy i světových burzách, zájem investorů je tudíž nasnadě. Z této množiny vybočuje , u níž je lákadlem zejména hluboká korekce z jara, kdy měl problémy americký bankovní sektor. U se nejspíš naplno projevuje obecně konzervativnější povaha českého retailového investora, který se často spokojí s vidinou tučného dividendového výnosu. Vývoj na akciích ovšem na druhou stranu ukazuje, že pouze dividendové lákadlo někdy nestačí,“ komentuje seniorní analytik Patria Finance a tvůrce Dlouhodobých investičních tipů v Patrii Branislav Soták.

Grafika: TOP investice Čechů a Češek na datech Patria Finance za 3Q23:







Evropa: , Orlen, a Vodafone nebo

Investicím tuzemských investorů do evropských titulů z části logicky vládnou emise, které jsou duálně obchodovány na pražské a některé z evropských burz, což je případ zejména burzy ve Vídni. Mezi takové tituly patří bankovní skupina , titul reprezentující obnovitelné zdroje energie Photon Energy nebo pojišťovací skupina .

Na příčkách ryze zahraničních evropských titulů vidíme banky, automobilky nebo telekomunikace. Čelo opanovává automobilka , následována ropnou skupinou Orlen a německou telekomunikační společností . Následuje farmaceutická společnost a další telekomunikační jméno Vodafone. Silné zastoupení německých titulů odráží velikost německého akciového trhu i jeho geografickou blízkost. Řádově 15 % investic tuzemských investorů, klientů Patria Finance, míří právě do titulů v německém indexu DAX .

„Top pozice v Evropě znovu potvrzují, že čeští investoři vyhledávají i na evropských trzích témata, která jsou jim nějakým způsobem blízká. Nejde jen o Německo, platí to i ze sektorového pohledu. Evropské banky nebo automobilky bychom mohli zařadit spíše mezi hodnotové sektory, v případě bank s přímou expozicí vůči rostoucím úrokovým sazbám. V médiích opakovaně propíraná energetická krize pak přirozeně přitahuje zájem do energetického sektoru. A pak jsou tu mimořádné regionální události jako válka na Ukrajině, které pravděpodobně stojí za oproti dlouhodobému vývoji neobvyklými objemy třeba na Orlenu nebo Bank,“ uvádí seniorní analytik Branislav Soták.

ETF: Vládnou investice do amerických indexů S&P 500 a Nasdaq

Desítkám tisíc otevřených pozic klientů Patria Finance do burzovně obchodovaných fondů ETF vládnou klíčové americké akciové indexy. „Étéefka" mohou klienti nakupovat individuálně jako celé kusy, rostoucí tisíce však využívají možnosti pravidelné investice do ETF s Patria Finance, kde broker nabízí investici do vybraných ETF díky frakčnímu obchodování od pouhých 500 Kč.

V bilanci třetího čtvrtletí roku 2023 vedou investice skrze ETF do klíčových amerických akciových indexů S&P 500 a Nasdaq . Ty jsou následovány investicí do ETF globálního akciového indexu MSCI World a investicí do indexu rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets. Pátou příčku mezi ETF obsazuje investice do titulů v německém akciovém indexu DAX . Na čelní příčky se pozvolna posouvá i zájem o ETF, která odrážejí ESG.

„V ETF univerzu byly nepřekvapivě nejoblíbenějšími ty papíry, které sledují výkon hlavních akciových benchmarků. Retailový investor zde dostává výhodu levné expozice a diverzifikace v rámci daného akciového trhu,“ komentuje seniorní analytik Patria Finance Branislav Soták.

Dlouhodobý investiční produkt: Nová motivace pro investory a vzpruha pro trh?

Do konce roku 2023 zbývá jediný kvartál. S rokem 2024 se Česko chystá radikálně změnit stávající možnosti zajištění se ve stáří a po bok stávajících produktů, především penzijního spoření, otevře cestu chytrému a daňově zvýhodněnému investování. Poslanecká sněmovna nedávno schválila zatím v prvním čtení návrh zákona, který zavede takzvaný Dlouhodobý investiční produkt (DIP). S DIP získá i investor do akcií, ETF či dluhopisů za účelem zajištění se ve stáří podporu v podobě daňové slevy, možnosti příspěvku zaměstnavatele či osvobození výnosů i příspěvků zaměstnavatele od daně z příjmů fyzických osob, včetně oproštění u příchozích dividend. Podmínkou má být investovat nejméně 10 let a investici nevybrat před 60. rokem života.

Už dnes značný podíl investorů zajištění ve stáří řeší právě dlouhodobým investováním do akcií, ETF, dluhopisů či jejich kombinace. V Patria Finance to jednoznačně vidíme ve službě automatického investování skrze ETF indigo, kde investiční cíl zajistit se ve stáří volí dvouciferný podíl investorů. Totéž je patrné u přímého investování do konkrétních ETF se zvýhodněnými poplatky a již od 500 korun skrze službu „Pravidelné investice", ale z komunikace s klienty i u přímých investic do konkrétních akcií, ETF či dluhopisů na kapitálových trzích. „DIP daňově postaví investování na důchod na roveň spoření a věříme, že bude inspirovat k aktivnímu budování zdrojů na kapitálovém trhu," očekává generální ředitel Patria Finance Richard Podpiera.

