Reuters: Konflikt na Blízkém východě je novým rizikem pro ekonomický výhled

Vypuknutí vojenského konfliktu na Blízkém východě může způsobit, že centrální bankéři budou nuceni bojovat s novými inflačními trendy a zároveň zasadit ránu ekonomické důvěře v době, kdy se zdá, že se zvyšuje naděje na zvládnutí prudkého růstu cen vyvolaného pandemií a ruskou invazí na Ukrajinu. Agentuře Reuters to řekli oslovení analytici. Izraelský šekel v reakci na konflikt vůči dolaru klesl nejníže za sedm let, což přimělo izraelskou centrální banku k rozhodnutí, že prodá až 30 miliard USD (695,7 miliardy Kč) z dolarových rezerv, aby měnu podpořila.



Izraelský šekel dnes oslabil o 1,6 procenta na 3,9 za dolar. Index izraelské akciové burzy TA-35 v neděli klesl o 6,47 procenta, což byl jeho nejvyšší pokles za více než tři roky. Dnes však v reakci na oznámení izraelské centrální banky rostl o 0,1 procenta.



"Izraelská ekonomika je velmi silná," řekl zpravodajské televizi CNBC Zvi Eckstein, bývalý viceguvernér izraelské centrální banky. "Pokud nepřijde fyzický útok ze strany Íránu, je velmi pravděpodobné, že Izrael bude plně ekonomicky fungovat do týdne nebo dvou," dodal. Izraelská měna bude podle něj trochu devalvována, protože jak Izraelci, tak cizinci budou snižovat svoje napojení na Izrael kvůli rizikům.



Dopad konfliktu na globální ekonomiku bude však zřejmě jasnější až později a bude záviset na tom, jak dlouho potrvá, jak bude intenzivní a zda se rozšíří do dalších částí regionu, uvádějí analytici. Je příliš brzy na to říct, jaké mohou být dopady, uvedl šéf Banky pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) Augustín Carstens.



Válka však má přinejmenším potenciál přidat soubor nepředvídatelných faktorů do globální ekonomiky, která již nyní zpomaluje, a ovlivnit náladu na amerických trzích, které se stále snaží přizpůsobit možnosti, že americká centrální banka (Fed) bude udržovat úrokové sazby vysoké déle, než mnozí investoři očekávali.



"Jakýkoliv zdroj ekonomické nejistoty zpožďuje rozhodování, zvyšuje rizikové přirážky," uvedl ekonom Northern Trust Carl Tannenbaum. Dodal, že zejména vzhledem k regionu panují obavy o ceny ropy. Trhy také podle něj budou sledovat, jak vypadají scénáře dalšího vývoje a zda vzhledem k desetiletím nestability na Blízkém východě se tento výbuch násilí bude vyvíjet jinak, zda je zde něco, co způsobí vybočení z dlouhodobé rovnováhy.



Otázka konfliktu a jeho dopadu na ekonomiku bude určitě i na pořadu jednání globálních finančních lídrů, kteří se dnes scházejí v Maroku na zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, aby zhodnotili dosavadní vývoj globální ekonomiky. Ta je kvůli pandemii a rostoucímu obchodnímu napětí velmi rozkolísaná.



Pro centrální banky konflikt představuje dilema, zda způsobí nové inflační tlaky. V regionu se nacházejí významní producenti ropy, jako Írán a Saúdská Arábie, ale také jsou zde hlavní lodní trasy přes Suezský průplav. Další obavou je, zda to bude rána pro důvěru a ekonomika se zadrhne. Představitelé Fedu označili nedávné vysoké ceny energií za možné riziko pro jejich výhled postupného snižování inflace a uvedli, že americká ekonomika se vyhne recesi, pokud nedojde k nějakému neočekávanému šoku zvenčí.