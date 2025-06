Invesco: Ceny ropy se mění v důsledku napětí na Blízkém východě, ostatní trhy ale zůstávají v kurzu

Bude, nebo nebude? Počkejme a uvidíme. Je to nejisté. Všechna tato slova nadále dokonale vystihují rok 2025. Zprávám minulého týdne dominovala geopolitika, protože napětí na Blízkém východě zůstávalo vysoké a o víkendu se řešilo, zda USA udeří na Írán. To se také stalo. Trhy reagovaly jako pravý sangvinik, tedy optimisticky. Otázkou nyní je, jak zareaguje Írán?

Tento týden však byl rušný i pro centrální bankéře, neboť Federální rezervní systém (Fed) ponechal sazby na stejné úrovni s jestřábím tónem. Bank of England a Bank of Japan také ponechaly sazby, avšak s holubičím tónem. Poselství všech těchto institucí zůstalo: „Potřebujeme mít víc jasno.“

Napětí na Blízkém východě ovlivňuje trhy s ropou a zemním plynem

Americký dolar se minulý týden stabilizoval, ale výrazně nerostl, protože napětí na Blízkém východě zůstalo vysoké. Svět nyní čeká, jak Írán zareaguje na americké údery na jeho jaderná zařízení.

V reakci na události na Blízkém východě se nejvíce měnily ceny ropy a zemního plynu. Podle našeho názoru však k tomu, aby se ceny komodit udržely na současných úrovních nebo se posunuly výše, musí dojít k podstatnému a trvalému snížení nabídky. To je možné, ale není to náš základní předpoklad.

Írán produkuje přibližně 3,3 milionu barelů ropy denně. Tento objem lze snadno nahradit volnou kapacitou ostatních zemí Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), které mají celkem téměř 5,7 milionu barelů denně volné kapacity. Jen Saúdská Arábie může produkovat další téměř 3 miliony barelů denně.

Írán by mohl zasáhnout zařízení v regionu, jako je například Abqaiq, jak to udělal v roce 2019. Íránské vojenské kapacity jsou však nyní značně oslabené a úder na jiného aktéra v regionu by mohl zvýšit podporu Izraele. Také by se mohl zaměřit na lodě proplouvající Hormuzským průlivem. Tímto 33 kilometrů širokým vodním pásem mezi Ománem a Íránem se transportuje přibližně 25 % světových dodávek ropy. Mnoho lodí však převáží také íránskou ropu do Číny. Z logiky věci by Írán neměl chtít narušit dodávky pro svého klíčového odběratele a spojence. Lodě zatím stále proplouvají Hormuzským průlivem normálně.

Evropa, která je velkým dovozcem energie, je zranitelná vůči vyšším cenám ropy a plynu. Očekáváme, že ropa bude táhnout evropskou inflaci i v roce 2025, kdy se bude pohybovat pod hranicí 85 USD za barel. Většina zemního plynu, který Evropa dostává, nepřichází z Kataru přes Hormuzský průliv, takže je nyní méně zranitelná než v roce 2022, kdy se zhroutily dodávky plynu z Ruska.

Mimo ropu a plyn většina ostatních finančních trhů události na Blízkém východě do značné míry ignorovala. Historie naznačuje, že to může být správná reakce. Například poslední konflikt mezi Izraelem a Hamásem začal 7. října 2023. Od té doby se index S&P 500 posunul o více než 40 %.

Jestřábí postoj Fedu

Fed minulý týden nezměnil svou základní úrokovou sazbu. Komentáře předsedy Fedu Jeroma Powella naznačují, že se stále vyčkává, jaký dopad budou mít různé politiky americké administrativy na tvrdá ekonomická data. Jistě, trhliny na trhu práce se objevují, ale zatím nejsou natolik široké, aby Fed přiměly k nějakému kroku.

V aktualizovaném Souhrnu ekonomických projekcí, známém také jako „dot plot“, medián stále ukazuje na snížení sazeb o 50 bazických bodů do konce roku, ale sedm představitelů Fedu prý nyní už neočekává v letošním roce žádné další snížení. Na březnovém zasedání to přitom byli čtyři představitelé. Tento jestřábí tón Fedu rovněž nezvedl americký dolar. Možná je to proto, že o nezávislost Fedu se někteří investoři pořád obávají. Prezident Trump minulý týden vyzval ke snížení sazeb o 250 bazických bodů.

Bank of England se držela holubičího tónu

Ani Bank of England (BOE) minulý týden neupravila svou základní úrokovou sazbu, ale tón zasedání byl víc holubičí. Tři hlasující členové vyzvali ke snížení sazby o 25 bazických bodů. Viceguvernér Dave Ramsden se připojil ke Swati Dhingrovi a Alanu Taylorovi, kteří požadovali snížení.

Těsně před zasedáním BOE byla zveřejněna data o inflaci ve Spojeném království, a přestože inflace předběhla očekávání, její tempo se zpomaluje a inflace ve službách a mzdová inflace se dokonce pohybují mírně pod prognózami BOE. Když k tomu připočteme nedávné oslabení v oblasti volných pracovních míst, je pochopitelné, proč se více členů cítí oprávněno volat po snížení. V pátek byl zveřejněn slabší než očekávaný objem maloobchodních tržeb za měsíc květen; -1,3 % oproti konsenzu agentury Bloomberg +1,8 %. Trh promítá v cenách dvě snížení sazeb do konce roku, ale my se domníváme, že rizika jsou silně vychýlena směrem ke třem.

I Bank of Japan ponechala sazby na stejných hodnotách i v holubičím módu

Japonská centrální banka (BOJ) ponechala sazby v klidu i minulý týden. Opět se zdá, že je to nejistota ve světové ekonomice, která udržuje ekonomy ve vyčkávacím režimu. Výnos 30letých dluhopisů v Japonsku nedávno prudce vzrostl a tvůrci politiky se obávají, aby nevyvolali další výprodej. BOJ zároveň poznamenala, že zpomalí nákupy dluhopisů.

Překvapivé snížení od Norges Bank, očekávané snížení od Swiss National Bank

Norges Bank minulý týden oproti konsenzuálnímu očekávání přinesla překvapení, když snížila sazby o 25 bazických bodů. Norsko bylo v tomto cyklu snižování sazeb pozadu; snížení z minulého týdne bylo první. Švýcarská národní banka snížila sazby podle očekávání o 25 bazických bodů. Švýcarsko se totiž vymyká a zaznamenává mimořádně nízkou a přetrvávající inflaci.

Kanada s prodejem amerických státních dluhopisů nečeká

Jsme svědky dalších důkazů, že cizinci začínají hlasovat peněženkami, pokud jde o americká aktiva – i když pomalu. Data z minulého týdne také ukázala, že zahraniční investoři mírně snížili své pozice v amerických akciích a dlouhodobých cenných papírech o necelých 90 miliard USD. Nejvíce amerických státních dluhopisů v dubnu prodala Kanada. To je více než v kterémkoli předchozím měsíci a ve srovnání se všemi ostatními zeměmi. Nejedná se o úplný odliv kapitálu z USA, ale zdá se, že je to signál, že nálada vůči USA ochladla. Není důvod se domnívat, že se v příštím roce ještě více neochladí.