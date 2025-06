Čeká trhy růst, nebo vystřízlivění? Morgan Stanley je byčí, jiní varují před střetem s realitou

Pro trhy by bylo problémem, pokud by se ceny ropy kvůli geopolitickým tenzím zvedly výrazně nad 90 dolarů. K tomu ale nyní nedochází. Na CNBC to uvedl Mike Wilson z , který má podle svých slov optimistický pohled na další vývoj na amerických akciích. Co je jeho základem?



Wilson řekl, že od dubna se příznivě vyvíjí revize ziskovosti obchodovaných firem, a to je podle něj hlavní příběh na americkém trhu, který by měl dávat důvod k optimismu. Existuje řada témat, která lze považovat za negativní, včetně cel. Nicméně „na trhu je vždy něco, čeho se lze obávat,“ a realitou je nyní zmíněný vývoj zisků, K tomu podle experta došlo i k obratu v investicích do umělé inteligence, které opět nabírají na dynamice.





Wilson k uvedenému dodal, že jeho firma na počátku roku trhům moc nevěřila, protože vývoj se otáčel horším směrem. V té době ale šlo o názor, „který bylo těžké říkat.“ Nyní je situace podobná, protože je zase těžké hovořit o pozitivním vývoji na trhu ve chvíli, kdy se objevuje celá řada negativních zpráv. Podle stratéga mají svou relevanci, včetně geopolitických konfliktů. Celá realita je ale taková, že předchozí korekce vytvořila investiční příležitosti a fundament na trhu je nyní ve srovnání se začátkem roku lepší.



Dan Niles z Niles Investment Management prezentoval na CNBC poněkud odlišný názor. Trhy podle něj „ke konci roku doženou realitu“. Investor totiž míní, že „spotřebitel není hloupý“ a v očekávání prudkého růstu cel nakupoval dopředu řadu položek za ceny, které ještě cly ovlivněny nebyly. To se ale nutně projeví ve druhé části roku, kdy spotřeba zeslábne proto, že lidé koncentrovali své nákupy do předchozího období.





Podle Nilese se popsaný přesun nákupů podepsal pozitivně i na výsledcích obchodovaných společností, ale i na nich se projeví útlum spotřeby v budoucnu. Ke společnosti NVIDIA investor řekl, že od dubna se mu akcie opět líbí, protože lidé začínají v běžném životě skutečně více využívat velké jazykové modely. Ty nejsou důležité samy o sobě, rozhodující je právě to, jaké je jejich konečné využití. je další akcií, která se Nilesovi podle jeho slov skutečně líbí. Mimo jiné proto, že u Azure došlo v březnu k reakceleraci tržeb a skončila období několika měsíců zklamání.



Matt Maley z Miller Tabak na CNBC řekl, že má uznání pro Wilsona, ale odhady zisků jdou dolů, i když možná ne tak moc jako dříve. K tomu ekonomika může jít do útlumu a akcie se obchodují s vysokými valuacemi. Poměr rizika k možné návratnosti trhu tak není u amerických akcií podle tohoto experta moc příznivý a lepší mohou být krátkodobé dluhopisy. „Netvrdíme, že lidé mají jít na 100 % do hotovosti,“ dodal s tím, že s ohledem na rizika ale nyní může být namístě přejít k bezpečnějším aktivům.







Zdroj: CNBC